Hirtelen megnőtt a nemi vágyad? Ez a meglepő ok állhat a hátterében

Sokaknál gyakran előfordul, míg másoknak csak ritkán szökik az egekbe a nemi vágyuk, azonban tanulságos lehet megérteni az ezt kiváltó tényezőket. Ha szeretnéd jobban megismerni a testedet és a libidódat irányító faktorokat, akkor ez a cikk neked szól.

Több oka is lehet annak, hogy az utóbbi időben elképesztően kívánós lettél.

A legtöbb magyarázat a biológiában és az emberi testben keresendő.

Néhány ok azonban igen meglepő lehet, amiről még valószínűleg te sem hallottál.

Miért vagy folyton kívánós? Ez állhat a nemi vágy növekedésének a hátterében

A kutatások alapján a nemi vágy növekedése sok mindentől függhet, köztük a hormonális ciklusoktól, a stressztől vagy akár a túlzott képernyőhasználattól. Az alábbi magyarázatok között ezért biztosan lesz olyan, ami meglep.

Hormonális ingadozások

A férfiak és a nők esetében is erősen befolyásolhatja a libidót a hormonális ingadozás. A nők például az ovuláció során tapasztalhatnak fokozódó vágyat, míg a férfiaknak a nap közbeni ingadozásokkal kell számolniuk. Emellett a stressz is hatást gyakorolhat a libidóra, ami ritkább esetben fokozott vágyhoz vezethet.

Romantikus érdeklődés

Most ismertél meg egy szexi pasit vagy egy vonzó nőt? Akkor ne csodálkozz azon, hogy nem bírsz magaddal. Ugyanis, ha olyan emberrel találkozol, aki felkelti az érdeklődésedet, a neurotranszmitterek felborulnak, hogy felkészítsék a testedet az együttlétre. Ez biológiailag belénk van kódolva a fajfennmaradás érdekében.

Egy vonzó személy megismerése is növelheti a libidót.

Biológiai okok

Jól tudjuk, hogy minden ember más, így a libidónk sem egyforma, amelyet a genetika, a neveltetés, illetve a személyes élmények is befolyásolnak. Szóval, ha mindig is tüzesebb személyiség voltál, hidd el, minden a legnagyobb rendben.

Állandóan azon vagy, hogy eljuss a csúcsra

Ha rengeteg felnőtt filmet nézel és gyakran magadnak esel, az nem sok jóhoz vezet. Köztük igencsak paradox módon felfokozza a nemi vágyadat ahelyett, hogy csillapítaná. Így idővel egyre több dopaminlöketre vágysz majd.

Túl sokat ülsz képernyő előtt

Gondolj csak bele, akár a TikTok-ot pörgeted, akár az Instagram fiókot, folyamatosan erotikus triggereknek vagy kitéve, hiszen a közösségi média nagy része már csak erről szól. Ennek következtében pedig folyamatosan megugrik a dopaminszinted, ami képes úgy átprogramozni az agyadat, hogy folyamatosan a vágykeltő stimulusokat keresse.