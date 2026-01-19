„Együtt élnek, mégis magányosak” – Pszichológus segít, hogyan keveredj ki a társas magány állapotából.

„A kapcsolódás iránti vágy minden emberben ott van. Társas lények vagyunk. De nagyon sok kapcsolat átvált egy olyan működésbe, ahol együtt vagyunk, mégsem kapcsolódunk” – magyarázza dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akivel a társas magány pszichológiájáról beszélgettünk.

Társas magány: amikor működik a rendszer, de kihal belőle az érzelem

A társas magány tipikusan nem akkor alakul ki, amikor valaki egyedül él, hanem akkor, amikor kapcsolatban van.

Logisztika van, gyerek van, munka van, közös nevező van, de az intimitás egyszer csak eltűnik. A kapcsolat érzelmileg sekélyessé, sivárrá válik

– magyarázza a pszichológus. Ilyenkor sokan „robotikus üzemmódra” kapcsolnak: teszik a dolgukat, helytállnak mindenhol, miközben belül egyre üresebbnek érzik magukat. A külvilág gyakran semmit nem vesz észre ebből.

„Biztos velem van a baj”

Az érzelmi elhidegülés egyik legnagyobb csapdája, hogy az ember önmagát kezdi hibáztatni.

Gyakran a nő vagy a férfi azt gondolja: biztos én vagyok a rossz, biztos velem van a baj. Innen pedig könnyen elindulhat az önértékelési zavar, a depresszív hangulat, sőt akár testi tünetek is

– figyelmeztet a pszichológus. A helyzetet tovább rontja, hogy ezek az állapotok még inkább növelik az érzelmi távolságot a felek között.

Miért ilyen nehéz erről beszélni?

Sokan attól félnek, hogy ha szóba hozzák az érzéseiket, azzal romba döntik a kapcsolatot. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint ez tévedés.

Ez nem azt jelenti, hogy a kapcsolat rossz vagy kuka. Egyszerűen érzelmileg nem kapcsolódunk. Erről lehet, sőt kell beszélni

– hangsúlyozza. A kulcs az, hogy ne vádaskodjunk, hanem nevezzük meg az érzéseinket és a szükségleteinket.

Nem azt mondom, hogy „te soha nem figyelsz rám”, hanem azt, hogy hiányzik az érintésed, a közelséged, az, hogy ketten legyünk

– magyarázza.

Ha régen működött, most is működhet

A szakember szerint érdemes visszanyúlni a kapcsolat elejéhez.

Amikor összejöttünk, nem hiányzott semmi. Akkor valamit jól csináltunk. Ezt kellene felidézni: mitől éreztem magam akkor boldognak? Mi kellene most?

– hangsúlyozza a pszichológus. A különbség csupán annyi, hogy ma tudatosan és több energiával kell dolgozni a kapcsolaton.