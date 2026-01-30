Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Mikor a társunk meghal, az olyan, mintha önmagát is elveszítené az ember” – Pszichológus segít, hogy újra talpra állhass a tragédia után

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 09:15
gyászfeldolgozásözvegypszichológus
Szomorú hír érkezett: elhunyt Bodrogi Gyula egykori felesége. Bár a színész és egykori párja, Voith Ági már évtizedek óta nem éltek együtt, a tragédia újra ráirányította a figyelmet egy fájdalmas jelenségre: mi történik akkor, ha valaki egy több évtizedes kapcsolat után marad egyedül? Hogyan lehet felállni egy ilyen veszteségből? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A közelmúltban elhunyt Voith Ági emléke újra előhozta a kérdést: hogyan éli meg valaki egy hosszú házasság után a társ elvesztését? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint ilyenkor nemcsak a szeretett személy hiányzik, hanem az élet megszokott rendje és az önazonosság egy része is megrendül.  

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akivel Voith Ági halála kapcsán beszélgettünk.
Mit tehetünk, ha elvesztettünk életünk párját? Pszichológus tanácsai Voith Ági halála kapcsán / Fotó: Tv2
  • Nemcsak a társ elvesztését jelenti, hanem a saját identitás és a megszokott életforma megrendülését is.
  • A gyász nem lineáris: hullámzó, gyakran kíséri ürességérzés, magány és bűntudat, különösen hosszú kapcsolatok esetén.
  • A család és barátok jelenléte, a finom, gyakorlati támogatás és az idő biztosítása kulcsfontosságú a gyász feldolgozásában és az élet újratervezésében.

Voith Ági halála: gyászfeldolgozás hosszú házasság után – a pszichológus tanácsai

Nemcsak a társunkat veszítjük el, hanem önmagunk egy részét is

Egy hosszú, akár 40–50 évig tartó kapcsolat után nem egyszerűen egy embert veszítünk el, hanem azt a mi-t, amiben addig éltünk. Ilyenkor megrendül az identitásunk: ki vagyok én nélküle? Mi a szerepem a világban?

 – magyarázza a szakértő.  

Dr. Makai Gábor szerint ez az állapot identitásválsággal jár, amit gyakran kísér ürességérzés, magány és a napi rutin összeomlása. A közös rituálék, a megszokott apró dolgok, amelyek eddig kapaszkodót jelentettek, hirtelen eltűnnek.

Az ember sokszor robotpilóta-üzemmódban működik, elvégzi a napi teendőket, de belül üresnek érzi magát” 

– mondja szakpszichológus.

A gyász és a bűntudat

A pszichológus figyelmeztet, a gyász nem egyenes vonalú folyamat. Van, amikor az ember jobban érzi magát, majd hirtelen újra elönti a fájdalom. Ez dr. Makai Gábor szerint ez teljesen normális. Gyakran jelentkezik a bűntudat érzése is. Sokakban felmerül a kérdés: „Szabad nekem nevetni? Örülni valaminek? Ez nem árulás?” – ezt a jelenséget lojalitáskonfliktusnak nevezik. Hosszú házasságok után különösen erősen jelenik meg, hiszen a személy az évtizedek alatt szinte eggyé vált a párjával.

Mikor tekinthető feldolgozottnak a gyász?

A klinikai szakpszichológus hangsúlyozza, hogy a gyász soha nem múlik el teljesen. A kapcsolat nem tűnik el, az emlékek fájdalommal, de átalakulva élnek tovább. A gyász feldolgozása azt jelenti, hogy az ember újra képes értelmet találni az életében, és újra definiálni önmagát.

Ez egy hosszú újratervezési folyamat: új sémák, új rituálék, új célok kialakítása szükséges, amelyek segítik az alkalmazkodást a veszteséghez

 – mondja dr. Makai Gábor.

Új kapcsolat? Csak akkor, ha valódi

Sokan kérdezik, mikor lehet újra ismerkedni. Nincs rá kőbe vésett szabály.

Nem az életkor számít, hanem az, hogy az új kapcsolat ne pótlék legyen, ne menekülés az egyedüllét elől. Ha valaki valóban kíváncsi a másik emberre, jól érzi magát vele, akkor bűntudat nélkül kapcsolódhat. Ha viszont a kapcsolat csak a gyász elnyomását szolgálja, az inkább baráti vagy támaszjellegű lesz – és ez sem baj, csak fontos tisztán látni

– hangsúlyozza a pszichológus.

Fel lehet készülni egy társ elvesztésére?

A válasz sajnos egyszerű: nem igazán.

A pszichológus szerint a fájdalom mélységére nem lehet előre felkészülni. Még azok számára sem, akik már éltek át veszteséget, mert egy társ elvesztése mindig különösen erős és megrázó lelki élmény.

Van egy kivétel: ha a partner hosszú ideje beteg. Ilyenkor az ember már a halála előtt elkezdhet gyászolni, ami valamennyire segíthet a feldolgozásban. A hirtelen halál viszont sokkal nagyobb megrázkódtatást okoz.

Egy férfi Voith Ági sírjánál (illusztráció)
A gyász nem lineáris: hullámzó, gyakran kíséri ürességérzés, magány és bűntudat, különösen hosszú kapcsolatok esetén / Fotó: Rawpixel.com /  Shutterstock 

Mit tehet a család? Ott lenni és figyelni

A gyászolónak nem tanácsokra van szüksége, hanem jelenlétre és érzelmi támogatásra.

Legyünk érzelmileg elérhetők – ne legyünk se túl sokak, se túl kevesek. Hallgassunk, ha arra van szükség, és beszélgessünk, ha azt kívánja

 – tanácsolja dr. Makai Gábor.

Apró, konkrét gesztusok sokat számítanak: bevásárlás, főzés, orvoshoz kísérés, egy kedvenc sütemény vagy rövid látogatás. Mindez azt az érzést erősíti, hogy a gyászoló nincs egyedül, és biztonságban érezheti magát.

Olyanok legyünk, mint a partjelző a pálya szélén: ott vagyunk, és akkor mozdulunk, amikor kell

 – tanácsolja a pszichológus.  

Miért halnak sokszor „egymás után” az idős házaspárok?

Ez a jelenség sajnos nem ritka. A szakember szerint gyakran alakul ki súlyos depresszió az életben maradt félnél.

Nem tudatos döntésről van szó, hanem egy folyamatról: az ember elengedi az életet. Nem eszik, nem iszik, nem szedi a gyógyszereit, nem megy orvoshoz. Minden mindegy lesz

 – magyarázza dr. Makai Gábor.  

Ezt a szakirodalom passzív öngyilkosságnak nevezi. Idős korban, meglévő betegségekkel a leépülés akár hetek alatt végzetes lehet. „Nem feltétlenül utána akar halni, de nem talál már kapaszkodót az életben” – teszi hozzá a pszichológus.

„Itt vagyok veled” – így támogathatjuk a hosszú házasság után gyászolót

Egy több évtizedes kapcsolat elvesztése nemcsak érzelmi, hanem életszervező válság is: a gyászoló gyakran nem tudja, ki ő a másik nélkül. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a szeretetteljes jelenlét és a finom, gyakorlati támogatás életmentő lehet. Mit tehetünk?

  • Legyünk jelen, ne vigasztaljunk – néha elég annyi: „Itt vagyok veled”.
  • Apró, konkrét segítség – bevásárlás, főzés, orvoshoz kísérés, rövid látogatások.
  • Ne sürgessük az újrakezdést – a gyász ritmusa személyes, időt és türelmet igényel.
  • Figyeljünk a veszélyes jelekre – ha nem eszik, nem szedi a gyógyszereit, szakember bevonása szükséges.
  • Legyünk következetesen ott – finoman jelezzük, hogy nincs egyedül, még a visszahúzódás idején is.

A szeretetteljes jelenlét, a türelem és a gyakorlati segítség akár életet menthet, különösen azoknál, akik hosszú ideje együtt éltek

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu