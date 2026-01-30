„Mikor a társunk meghal, az olyan, mintha önmagát is elveszítené az ember” – Pszichológus segít, hogy újra talpra állhass a tragédia után

A közelmúltban elhunyt Voith Ági emléke újra előhozta a kérdést: hogyan éli meg valaki egy hosszú házasság után a társ elvesztését? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint ilyenkor nemcsak a szeretett személy hiányzik, hanem az élet megszokott rendje és az önazonosság egy része is megrendül.

Mit tehetünk, ha elvesztettünk életünk párját? Pszichológus tanácsai Voith Ági halála kapcsán / Fotó: Tv2

Nemcsak a társ elvesztését jelenti, hanem a saját identitás és a megszokott életforma megrendülését is.

A gyász nem lineáris: hullámzó, gyakran kíséri ürességérzés, magány és bűntudat, különösen hosszú kapcsolatok esetén.

A család és barátok jelenléte, a finom, gyakorlati támogatás és az idő biztosítása kulcsfontosságú a gyász feldolgozásában és az élet újratervezésében.

Voith Ági halála: gyászfeldolgozás hosszú házasság után – a pszichológus tanácsai

Nemcsak a társunkat veszítjük el, hanem önmagunk egy részét is

Egy hosszú, akár 40–50 évig tartó kapcsolat után nem egyszerűen egy embert veszítünk el, hanem azt a mi-t, amiben addig éltünk. Ilyenkor megrendül az identitásunk: ki vagyok én nélküle? Mi a szerepem a világban?

– magyarázza a szakértő.

Dr. Makai Gábor szerint ez az állapot identitásválsággal jár, amit gyakran kísér ürességérzés, magány és a napi rutin összeomlása. A közös rituálék, a megszokott apró dolgok, amelyek eddig kapaszkodót jelentettek, hirtelen eltűnnek.

Az ember sokszor robotpilóta-üzemmódban működik, elvégzi a napi teendőket, de belül üresnek érzi magát”

– mondja szakpszichológus.

A gyász és a bűntudat

A pszichológus figyelmeztet, a gyász nem egyenes vonalú folyamat. Van, amikor az ember jobban érzi magát, majd hirtelen újra elönti a fájdalom. Ez dr. Makai Gábor szerint ez teljesen normális. Gyakran jelentkezik a bűntudat érzése is. Sokakban felmerül a kérdés: „Szabad nekem nevetni? Örülni valaminek? Ez nem árulás?” – ezt a jelenséget lojalitáskonfliktusnak nevezik. Hosszú házasságok után különösen erősen jelenik meg, hiszen a személy az évtizedek alatt szinte eggyé vált a párjával.

Mikor tekinthető feldolgozottnak a gyász?

A klinikai szakpszichológus hangsúlyozza, hogy a gyász soha nem múlik el teljesen. A kapcsolat nem tűnik el, az emlékek fájdalommal, de átalakulva élnek tovább. A gyász feldolgozása azt jelenti, hogy az ember újra képes értelmet találni az életében, és újra definiálni önmagát.

Ez egy hosszú újratervezési folyamat: új sémák, új rituálék, új célok kialakítása szükséges, amelyek segítik az alkalmazkodást a veszteséghez

– mondja dr. Makai Gábor.