Öreg járművek, elszaladó árak: merre tart a magyar autópiac?

A magyar autópiac első ránézésre telítettnek tűnhet, a számok mögé nézve azonban egészen más kép rajzolódik ki: Magyarország jelentősen elmarad az uniós átlagtól mind az autók számát, mind azok életkorát tekintve. „Egyszerre számítunk alulmotorizáltnak és elöregedettnek” – rögzíti Hanczár Zsolt, az Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.

Újautóban sehol sem vagyunk

Az egyik legbeszédesebb mutató az ezer lakosra jutó személyautók száma. Magyarországon ez a mutató 450 körül alakul a közel 10 millió lakosra jutó majdnem 4,5 millió személyautóval, miközben az uniós átlag 550-560 darab. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 20 százalékos a lemaradás, aminél csak a bolgár, a lett és a román adat rosszabb. Közben több kelet-közép-európai országban zajlott látványos változás: Lengyelország például már 21 százalékkal van az EU-átlag fölött, alig lemaradva a listavezető Luxemburgtól, pedig a 2000-es évek elején még alig állt jobban, mint Magyarország.

A különbség nemcsak darabszámban, hanem minőségben is jelentős. Az autópark átlagéletkora Magyarországon már 16 év felett van, miközben az unióban ez 12,7 év. Régiós szinten sem állunk jól: csak a bolgároknál öregebbek az autók, mint nálunk, a csehek, románok, szlovákok és lengyelek is fiatalabb járműállománnyal rendelkeznek, ami részben a magasabb újautó-értékesítési számoknak köszönhető.

Az utóbbi téren különösen látványos a lemaradásunk. Magyarországon ezer lakosra vetítve nagyjából fele annyi új autót helyeznek forgalomba, mint az uniós átlag (11 szemben a 23-mal). Még szomorúbb a kép, ha csak azokat az autókat vesszük figyelembe, amelyek ténylegesen az adott országban maradnak és ott is használják őket – azaz kiszűrjük az úgynevezett reexportot (azaz a nem tényleges hazai használatra vásárolt járműveket). A tisztított adatok alapján a hazai piac egyértelműen az alsó kategóriába tartozik, csak Litvániát, Romániát és Bulgáriát előzve meg.

Pörögnek a használt autók

Ezzel szemben a használtautó-piac kifejezetten erős: ezer lakosra vetítve csak Lengyelország előzi meg Magyarországot. Ugyanakkor ezt Hanczár Zsolt nem feltétlenül tartja pozitív jelenségnek, mert életkorban nagyon jelentős lehet a különbség a használt autók között, a magyar adatok pedig inkább azt mutatják, hogy a vásárlók többsége az új autók helyett az olcsóbb, idősebb járművek felé fordul. „Magyarországon a vásárlások jelentős része tíz évnél idősebb autókhoz kötődik, ami jól írja le a piac szerkezetét” – hangsúlyozza a divízióvezető.