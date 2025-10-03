Családi konfliktus helyett: mit tehetsz, ha nem szimpatikus a gyermeked választottja? Pszichológus segít

Amíg kicsi a gyerek, mi döntünk helyette: mit vegyen fel, hova járjon iskolába, kivel barátkozzon. Aztán felnő, és egyszer csak ott állunk szülőként, hogy már nem mi vagyunk az első az életében. Belépett egy harmadik személy. Ez gyakran feszültséget szül. De van megoldás a családi konfliktus helyett!

Fotó: Mudra László / Origo

Családi konfliktus helyett – Pszichológus válaszol, mit tehetsz, ha nem szimpatikus a gyermeked választottja

Új személy? Ez még önmagában is fájdalmas lehet. Különösen akkor mikor belép a család életébe egy „nem szimpatikus” barát/barátnő, ami már egy igazán nehéz helyzetet teremthet a szülőknek. Mert mit csináljunk? Szóljunk bele? Tartsuk a szánkat? Vagy finoman próbáljunk irányítani? A tehetetlenség sokszor bénítóan hathat, vagy épp ellenkezőleg, komoly családi viszályokhoz vezethet.

Erről beszélgettünk Makai Gábor klinikai szakpszichológussal, aki elárulta, mit tehet ilyenkor egy aggódó, de szerető szülő.

Nem a párral van a baj – sokszor a szülő fejében születik meg az elutasítás

Nagyon gyakori, hogy a szülő nem is igazán ismeri a gyerek párját, de már kész ítélete van róla” – mondja Makai Gábor.

Szerinte ez sokszor nem is tudatos: a szülő olyan ürügyeket, „magyarázatokat” gyárt magában, hogy miért nem jó az a másik, miközben a valódi ok valahol mélyebben, belül van.

Már nem te vagy számára a legfontosabb

A szülő egyfajta torz valóságot lát. Lehet, hogy egyszerűen csak nehezen viseli, hogy már nem ő a legfontosabb a gyereke életében. Ez identitásválságot is okozhat: ha eddig ő volt a gondoskodó anya vagy apa, akkor most hova helyezze el magát?” – hivja fel a figyelmet a szakértő.

Előfordul, hogy ilyenkor tudat alatt elindul egy versengés is: féltékenység, rivalizálás, amit sokszor magának sem vall be a szülő. Aztán jönnek a jól ismert mondatok: „Én csak féltelek” vagy „Én már sokat megéltem, tudom, mi lesz ennek a vége.”

Tisztázzuk először magunkban, hogy miért zavar minket

Makai szerint az első lépés, hogy a szülő őszintén szembenézzen a saját érzéseivel. „Ha azt érezzük, hogy nem szimpatikus a gyerekünk párja, először azt kell megvizsgálni: mi húzódik meg az érzés mögött? Valóban objektív ok van, vagy inkább belső félelem, szorongás, veszteségélmény?”