BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Henrietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Apuka és anyuka a kislányával, akik jó szülő-gyerek viszonyt ápolnak.

Harmonikus kapcsolatra vágysz? 3 bevált módszer, amivel erős érzelmi köteléket alakíthatsz ki a gyermekeddel

test és lélek
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 15:15
szülő-gyerek kapcsolatérzelmi kapcsolat
A gyermekáldás talán az egyik legcsodálatosabb dolog a világon. A szülőket ezért könnyen szíven ütheti, ha nem tudnak mély köteléket kialakítani a kicsivel, pedig néhány apró gesztussal könnyedén javítható a szülő-gyerek kapcsolat.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ugye te sem szeretnéd, hogy a gyermeked elveszettnek érezze magát, titkolózzon előtted és ne merjen segítséget kérni? Ha számodra is fontos az egészséges szülő-gyerek kapcsolat, akkor vesd be az alábbi egyszerű, jól bevált módszereket, amelyekkel a köztetek lévő kötelék hamarosan virágozni fog.

Jó szülő-gyerek kapcsolatot ápoló anyuka és kisfia.
A szülő-gyerek kapcsolat könnyedén javítható
Fotó: Getty Images
  • A folyamatos támogatás bizalmat ébreszthet a kicsikben.
  • Az empátia segít elmélyíteni a kapcsolatot.
  • A minőségi, együtt töltött idő erősíti a köztetek lévő köteléket.

Miért szükséges az egészséges szülő-gyerek kapcsolat kialakítása?

A kötődés fontos szerepet játszik a biztonságérzet és a bizalom kialakulásában, ezért a kötődési élmények elengedhetetlenek

 – vélekedik Jennifer Jacobsen Schulz klinikai szociális munkás, aki szerint az érzelmi támogatás hiánya problémákhoz vezethet a társadalomba való beilleszkedés során, illetve az önbecsülés terén. Ugye te sem akarod, hogy ez megtörténjen? Akkor alkalmazd ezt a pár egyszerű módszert, és alakíts ki mély érzelmi kapcsolatot a gyermekeddel.

Ezeket a módszereket vesd be, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz

Szeretnél mély kapcsolatot kialakítani a gyermekeddel? Ezek a stratégiák segítenek érzelmileg közelebb kerülni a kicsihez, ami hozzájárul a lelki fejlődéséhez is.

Egészséges szülő-gyerek kapcsolatot ápoló apuka és kisfia.
Rendkívül fontos a minőségi, együtt töltött idő
Fotó: Getty Images

Támogasd érzelmileg!

Te mennyire tudsz megbízni abban a barátodban, aki egyszer melletted van, máskor pedig cserbenhagy? Azaz fontos, hogy te is és a párod is egységesen és konzisztensen támogassátok a gyermeketeket. Dicsérjétek meg, ha jó jegyet kapott az iskolában, és hallgassátok meg, ha rossz napja volt.

Az inkonzisztens támogatás bizonytalan kötődési stílust idézhet elő, melynek következtében a gyermek nem érzi úgy, hogy megbízhat a szüleiben

 – magyarázta a szakértő.

Legyél vele empatikus!

Az empátia hiánya könnyedén rányomhatja a bélyegét a szülő-gyerek kapcsolatra, hiszen a beleérző képesség azt sugallja a kicsinek, hogy megérted és értékeled őt. Ha nem gyakorlod az empátiát, a gyermeked elszigeteltnek fogja érezni magát, ami miatt egyre kevesebb dolgot oszt meg majd veled. Tehát vedd figyelembe az érzéseit, és mindig légy vele együttérző!

Töltsetek együtt minőségi időt!

A minőségi időtöltés nemcsak arról szól, hogy egy légtérben vagytok, hanem a kapcsolatteremtésről, melynek során teljesen egymásra fókuszáltok. Ülj le a gyermekeddel játszani, vagy menjetek el sétálni; a lényeg, hogy a figyelmed 100 százalékát neki szenteld. Ülj le vele beszélgetni, szervezzetek közös programokat, hogy erős érzelmi kapcsolat alakulhasson ki köztetek.

Az alábbi videóban további módszereket ismerhetsz meg, amivel javítható a szülő-gyerek kapcsolat:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu