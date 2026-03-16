Harmonikus kapcsolatra vágysz? 3 bevált módszer, amivel erős érzelmi köteléket alakíthatsz ki a gyermekeddel

Ugye te sem szeretnéd, hogy a gyermeked elveszettnek érezze magát, titkolózzon előtted és ne merjen segítséget kérni? Ha számodra is fontos az egészséges szülő-gyerek kapcsolat, akkor vesd be az alábbi egyszerű, jól bevált módszereket, amelyekkel a köztetek lévő kötelék hamarosan virágozni fog.
A kötődés fontos szerepet játszik a biztonságérzet és a bizalom kialakulásában, ezért a kötődési élmények elengedhetetlenek
– vélekedik Jennifer Jacobsen Schulz klinikai szociális munkás, aki szerint az érzelmi támogatás hiánya problémákhoz vezethet a társadalomba való beilleszkedés során, illetve az önbecsülés terén. Ugye te sem akarod, hogy ez megtörténjen? Akkor alkalmazd ezt a pár egyszerű módszert, és alakíts ki mély érzelmi kapcsolatot a gyermekeddel.
Szeretnél mély kapcsolatot kialakítani a gyermekeddel? Ezek a stratégiák segítenek érzelmileg közelebb kerülni a kicsihez, ami hozzájárul a lelki fejlődéséhez is.
Te mennyire tudsz megbízni abban a barátodban, aki egyszer melletted van, máskor pedig cserbenhagy? Azaz fontos, hogy te is és a párod is egységesen és konzisztensen támogassátok a gyermeketeket. Dicsérjétek meg, ha jó jegyet kapott az iskolában, és hallgassátok meg, ha rossz napja volt.
Az inkonzisztens támogatás bizonytalan kötődési stílust idézhet elő, melynek következtében a gyermek nem érzi úgy, hogy megbízhat a szüleiben
– magyarázta a szakértő.
Az empátia hiánya könnyedén rányomhatja a bélyegét a szülő-gyerek kapcsolatra, hiszen a beleérző képesség azt sugallja a kicsinek, hogy megérted és értékeled őt. Ha nem gyakorlod az empátiát, a gyermeked elszigeteltnek fogja érezni magát, ami miatt egyre kevesebb dolgot oszt meg majd veled. Tehát vedd figyelembe az érzéseit, és mindig légy vele együttérző!
A minőségi időtöltés nemcsak arról szól, hogy egy légtérben vagytok, hanem a kapcsolatteremtésről, melynek során teljesen egymásra fókuszáltok. Ülj le a gyermekeddel játszani, vagy menjetek el sétálni; a lényeg, hogy a figyelmed 100 százalékát neki szenteld. Ülj le vele beszélgetni, szervezzetek közös programokat, hogy erős érzelmi kapcsolat alakulhasson ki köztetek.
