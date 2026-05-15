Bedrogozva előzött a záróvonalon – saját magát buktatta le az aszódi férfi a rendőrök előtt

Egy veszélyes manőver miatt figyeltek fel a rendőrök arra a 34 éves aszódi férfira, akit később kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt is előállítottak Pest vármegyében.
A Gödöllői Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a járőrök május 6-án délután Gödöllő és Domony között vettek észre egy szabálytalanul közlekedő autóst. A sofőr egy kanyarban, a záróvonalat átlépve kezdett előzésbe, mindezt közvetlenül a rendőrök szeme láttára. Miután megállították az autót, az egyenruhások rögtön marihuánaszagot éreztek a járműből. Az átvizsgálás során mintegy 200 gramm kábítószergyanús anyagot találtak az utastérben, köztük cannabist és hasist, emellett mérleget és kisebb tasakokat is lefoglaltak.
A 34 éves Ny. Tamás a helyszínen elismerte, hogy korábban drogot fogyasztott, amit a gyorsteszt eredménye is alátámasztott. A rendőrök a telefonját is átvizsgálták, az üzenetváltásokból pedig az derült ki, hogy nemcsak használta, hanem értékesítette is az illegális szereket. A férfi ellen járművezetés bódult állapotban, valamint kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőeljárás. A nyomozók őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt, olvasható a Police.hu oldalán.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
