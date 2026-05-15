Egyre több a kérdőjel a hantavírus járvány körül: vajon árnyékot vethet a foci vb-re is?

Mostanra a világ minden táján feszült figyelem övezi a hantavírus terjedését. A vírus kapcsán a napokban már a 2026-os futball világbajnokság biztonsága is szóba került, amelyet az USA, Kanada és Mexikó rendez. Komoly aggályok merültek fel a külföldi sajtóban, hogy biztonságos-e a Világbajnokságra való utazás. A WHO szerint egyelőre nincs okunk a pánikra.
Mint azt megírtuk: az MV Hondius nevezetű óceánjárón kialakult egy fertőzéshullám, amely már három ember életét követelte. Bár az Egészségügyi Világszervezet szerint egyelőre nincs szó új világjárványról, a nemzetközi hatóságok továbbra is kiemelt figyelemmel követik az eseményeket, különösen azért, mert bolygónk számos pontján az úgynevezett Andes-törzshöz köthető fertőzéseket azonosítottak, ugyanazokat, mint a fertőzött hajón.
A legfrissebb argentin járványügyi adatok szerint ugyan az elmúlt két hétben csupán egy új esetet regisztráltak Buenos Aires tartományban, de a 2025–2026-os szezonban már 102 megerősített fertőzést tartanak nyilván. Ez arra utal, hogy a vírus továbbra is aktívan jelen van több dél-amerikai régióban.
A helyzetet a külföldi sajtóban különösen aggasztónak tartják azért is, mert a közelgő világbajnoki mérkőzések miatt sok turista érkezhet a térségbe. Már csak néhány hónap választja el a világot a 2026-os futball-világbajnokságtól, amely több millió szurkolót mozgat majd meg.
Nemrég történt, hogy az MV Hondius több mint 150 utasát és személyzetét evakuálták, majd őket különböző országokba szállították. Az Egészségügyi Világszervezet eddig tizenegy igazolt fertőzést tart nyilván, de a hosszú lappangási idő miatt további esetek megjelenésére is számítanak.
Különösen nagy figyelem irányul arra a 70 éves spanyol férfira, akit Madridban, a Gómez Ulla katonai kórház speciális izolációs osztályán kezelnek. A férfi tesztje ugyanis pozitív lett a hantavírusra, és bár jelenleg enyhe lázzal és légzőszervi tünetekkel küzd, állapota azonban stabil. Az orvosok ugyanakkor folyamatos megfigyelés alatt tartják.
Egy francia beteg nő esete azonban még megdöbbentőbb.
A nőt jelenleg ECMO-készülék, vagyis műtüdő tartja életben egy párizsi intenzív osztályon, miután a vírus a tüdejét és a szívét is megtámadta.
A sajtóban közben egyre több találgatás jelent meg arról, hogy már a vírus fertőzőképessége megváltozhatott. Egyes feltételezések szerint ugyanis már olyan személy is megbetegedhetett, aki már nem a hajón tartózkodott, hanem csak ugyanazon a repülőgépen utazott, mint egy később elhunyt fertőzött. Bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg, de a szakértők vizsgálják annak lehetőségét, hogy a vírus bizonyos körülmények között akár könnyebben is terjedhet.
Mindenesetre az Andes-variáns hazai megjelenésének esélye egyelőre alacsony. Ennek ellenére a szakértők szerint fontos az óvatosság, különösen azoknak, akik utazásuk miatt hantavírussal érintett területekre látogatnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.