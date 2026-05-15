Egyre több a kérdőjel a hantavírus járvány körül: vajon árnyékot vethet a foci vb-re is?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 11:00
Lehet, hogy a hantavírus-fertőzés akár már a mérkőzésekre is hatással lehet? A külföldi sajtó szerint a hantavírus a kiutazásunk kapcsán is komoly kérdéseket vethet fel. Bár a WHO szerint jelenleg alacsony egy világjárvány veszélye.

Mostanra a világ minden táján feszült figyelem övezi a hantavírus terjedését. A vírus kapcsán a napokban már a 2026-os futball világbajnokság biztonsága is szóba került, amelyet az USA, Kanada és Mexikó rendez. Komoly aggályok merültek fel a külföldi sajtóban, hogy biztonságos-e a Világbajnokságra való utazás. A WHO szerint egyelőre nincs okunk a pánikra. 

A 2026-os világbajnokság előtt tört ki egy hantavírusos járvány. A vírus kiindulópontja Argentína volt, amely viszonylag közel van Mexikóhoz / Fotó: Pexels

A hantavírus a figyelem középpontjában 

Mint azt megírtuk: az MV Hondius nevezetű óceánjárón kialakult egy fertőzéshullám, amely már három ember életét követelte. Bár az Egészségügyi Világszervezet szerint egyelőre nincs szó új világjárványról, a nemzetközi hatóságok továbbra is kiemelt figyelemmel követik az eseményeket, különösen azért, mert bolygónk számos pontján az úgynevezett Andes-törzshöz köthető fertőzéseket azonosítottak, ugyanazokat, mint a fertőzött hajón. 

Mit kell tudni a vírusról?

  • A szakemberek szerint ez az egyik legveszélyesebb hantavírus-változat. Dél-Amerikából származik, és súlyos légzőszervi és keringési szövődményeket okozhat.  
  • A feltételezések szerint a „nulladik beteg” Argentínában fertőződhetett meg még a hajóutazás előtt, majd a vírus később így a hajón is továbbterjedhetett. 

A legfrissebb argentin járványügyi adatok szerint ugyan az elmúlt két hétben csupán egy új esetet regisztráltak Buenos Aires tartományban, de a 2025–2026-os szezonban már 102 megerősített fertőzést tartanak nyilván. Ez arra utal, hogy a vírus továbbra is aktívan jelen van több dél-amerikai régióban.  

A helyzetet a külföldi sajtóban különösen aggasztónak tartják azért is, mert a közelgő világbajnoki mérkőzések miatt sok turista érkezhet a térségbe. Már csak néhány hónap választja el a világot a 2026-os futball-világbajnokságtól, amely több millió szurkolót mozgat majd meg. 

A hantavírus immár Európára is lecsapott, de a WHO szerint nem kell aggódni / Fotó: faniadiana24 / shutterstock

Európában is fokozódik a nyugtalanság 

Nemrég történt, hogy az MV Hondius több mint 150 utasát és személyzetét evakuálták, majd őket különböző országokba szállították. Az Egészségügyi Világszervezet eddig tizenegy igazolt fertőzést tart nyilván, de a hosszú lappangási idő miatt további esetek megjelenésére is számítanak

Különösen nagy figyelem irányul arra a 70 éves spanyol férfira, akit Madridban, a Gómez Ulla katonai kórház speciális izolációs osztályán kezelnek. A férfi tesztje ugyanis pozitív lett a hantavírusra, és bár jelenleg enyhe lázzal és légzőszervi tünetekkel küzd, állapota azonban stabil. Az orvosok ugyanakkor folyamatos megfigyelés alatt tartják. 

Egy francia beteg nő esete azonban még megdöbbentőbb.  

A nőt jelenleg ECMO-készülék, vagyis műtüdő tartja életben egy párizsi intenzív osztályon, miután a vírus a tüdejét és a szívét is megtámadta.

A sajtóban közben egyre több találgatás jelent meg arról, hogy már a vírus fertőzőképessége megváltozhatott. Egyes feltételezések szerint ugyanis már olyan személy is megbetegedhetett, aki már nem a hajón tartózkodott, hanem csak ugyanazon a repülőgépen utazott, mint egy később elhunyt fertőzött. Bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg, de a szakértők vizsgálják annak lehetőségét, hogy a vírus bizonyos körülmények között akár könnyebben is terjedhet. 

Mindenesetre az Andes-variáns hazai megjelenésének esélye egyelőre alacsony. Ennek ellenére a szakértők szerint fontos az óvatosság, különösen azoknak, akik utazásuk miatt hantavírussal érintett területekre látogatnak. 

 

