Szakember leplezte le a videójáték-függőség pszichológiáját: "A játék olyat kínál, amit a gyermek máshol nem kap meg"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 18:17
videójátékozásinterjúfüggőség
Nemrég egy pennsylvaniai tragédia sokkolta a világot: egy 11 éves fiú lelőtte édesapját, miután elvette tőle a játékkonzolját. Ez az eset ismét ráirányította a figyelmet a videójáték-függőség aggasztó jelenségére. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint azonban az addikció mögött gyakran komolyabb problémák állnak, mint azt elsőre gondolnánk.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Január 13-án egy 11 éves pennsylvaniai fiú lelőtte az apját, miután a szülők elvették tőle a Nintendo konzolját. A gyerek vallomása szerint tisztában volt a tettével, tudta, tisztában volt azzal, amit tesz. A történet leegyszerűsített magyarázatot kínál: a videójáték-függőség okozhatta a radikális reakciót.

Videójáték-függőségben szenvedő kisfiú játszik a TV-n
Videójáték-függőség gyermekkorban: mi áll a háttérben, és mit tehet a szülő?
Fotó: Studio Nut /  Shutterstock 
  • A videójáték-függőség nem ok, hanem tünet.
  • A gyerekeknél az érzelmi szabályozás sérülése állhat a háttérben.
  • A tiltás önmagában ronthat a helyzeten.
  • A megoldás kulcsa a keretekben, a családi dinamikában rejlik.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint az összkép ennél összetettebb

Nem a Nintendo elvétele miatt ölt a 11 éves gyerek. Ez inkább egy kiváltó inger volt, és nem az ok

– a szakember hangsúlyozza: nem egy tudatos, átgondolt döntésről volt szó!

„Ez egy beszűkült tudatállapot, egy extrém érzelmi, pszichés feszültség, amit akut krízisreakciónak nevezünk.”

Miért alakulhat ki ez az állapot? A videojáték-függőség és más pszichés indikátorok

A pszichológus szerint a játékfüggőség hátterében gyakran szorongás, érzelmi menekülés, önértékelési válság húzódik.

„Ezek a gyerekek kicsinek, kevésnek érzik magukat. A valósággal szemben viszont a játék jutalmaz, kiszámítható, folyamatos visszajelzéseket és sikerélményt nyújt. Önállóan dönthetnek, megélhetik a kontrollt. A játék olyat kínál, amit a gyermek máshol nem kap meg” – magyarázza a pszichológus.

A szülők a tiltással nem egyszerűen a játéktól fosztják meg a gyereket:

„Ez olyan, mintha egy felnőttől azt a megküzdési módot vennénk el, ami számára a legfontosabb, és ami egyben tartja őt. A játék egy érzelmi szabályozó eszköz: feszültséget csökkent, kontrollélményt ad.”

A pennsylvaniai eset is (részben) ezzel magyarázható:

A gyerek tulajdonképpen a veszteség forrását látta az apában. Tehát nem az apját ölte meg, hanem azt, aki veszélyeztette őt és a megküzdési stratégiáját.

Dr. Makai Gábor azonban felhívja a szülők figyelmét arra, hogy ez a gyermeki agresszió egy szélsőséges formája, nem egy tipikus eset!

Illetve hozzáteszi, hogy egyetlen tárggyal nem lehet magyarázni a gyilkosságot.

„Az érzelmi szabályozás zavaraként kell tekintenünk egy ilyen esetre. Biztos, hogy hosszabb ideje fennálló pszichés túlterhelés, érzelmi elhanyagolás, bántalmazás, vagy akár egy túlzott fegyelmezés is szerepet játszhat a beszűkült tudatállapot kialakulásában. Így jöhet létre egy ilyen robbanásszerű krízisreakció.”

Hogyan alakulhat ki videójáték-függőség gyerekeknél?

„A videójáték által nyújtott jutalmat a gyerek befogadja, élvezi, hiszen a jutalmazó rendszere már aktív. Ezzel szemben a kontrollért és az önkontrollért felelős agyi terület még éretlen. Ezért tudja a videójáték beszippantani” – magyarázza a szakember.

Ugyanakkor a szülőknek fontos megérteniük, hogy a videójáték-függőség egy nagyobb probléma következménye.

„A játék nem ok, hanem jelző. Azt mutatja, hogy van valami, amivel a gyerek nem tud megküzdeni” – mondja a pszichológus.

Ezért a teljes eltiltás, kiabálás, viták, a gyermek megszégyenítése a játék miatt nem célravezető, sőt:

„[...]  fokozza a szorongást, és a gyerek meg fogja oldani, hogy titokban elérje a játékot” – figyelmeztet a szakember.

Dr. Makai Gábor szerint a hatékony megoldás az előre megbeszélt, következetesen betartott keretek létrehozása (játékidő megszabása), illetve ha a függőség gyanúja már fennáll, a szülőnek kell segítenie a gyereknek olyan közeget találni, ahol jutalmat, sikerélményt élhet át – például egy sportágban, közös programokban, kapcsolatokban –, hogy ne legyen szüksége a videójáték terében mozogni.

Ha a helyzet elakad, érdemes szakemberhez fordulni

A pszichológus családterápiát javasol, mivel itt nem kizárólag a gyerekkel foglalkoznak; az egész család működését vizsgálják. Ez azért fontos, mert a gyerek érzékenyen reagál arra a közegre, amelyben él.

Vidójáték-függőség miatt szorongó kisfiú.
„Egy 8-9-10 éves gyerek különösen érzékeny. Hat rá a feszültség, a kiabálás, egy válás, a kimondatlan konfliktusok vagy akár a passzív-agresszív légkör is"- magyarázza Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus
Fotó: DimaBerlin /  Shutterstock 

A probléma gyökere nem a gyerekben keresendő, hanem a családi rendszer rossz működésében. Ennek következménye, hogy:

„A gyermek szélsőségesen negatívan kezd gondolkodni önmagáról, és menedéket keres egy olyan térben – például a videójátékok világában –, ahol biztonságban érzi magát” – mondja Makai.

A családterápia lehetőség arra, hogy a gyermekre negatívan ható folyamatokat közösen értsen meg a család és változtasson rajtuk.

A videójáték-függőség jelei:

„Amire fel kell kapniuk a fejüket a szülőknek a testi tünetek mellett, az a funkcióromlás és az elszigetelődés, a szociális készségek romlása. Tehát, ha a gyerek az élet más területein rosszabbul teljesít, izolálódik. Hosszú távon pedig tanulási nehézségek is jelentkezhetnek”  – figyelmezteti a szülőket a pszichológus.

Az alábbi videóban hallhatod a pennsylvaniai család tragikus történetének részleteit:

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod a videójáték-függőség kapcsán:

 

