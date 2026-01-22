Szakember leplezte le a videójáték-függőség pszichológiáját: "A játék olyat kínál, amit a gyermek máshol nem kap meg"

Január 13-án egy 11 éves pennsylvaniai fiú lelőtte az apját, miután a szülők elvették tőle a Nintendo konzolját. A gyerek vallomása szerint tisztában volt a tettével, tudta, tisztában volt azzal, amit tesz. A történet leegyszerűsített magyarázatot kínál: a videójáték-függőség okozhatta a radikális reakciót.

Videójáték-függőség gyermekkorban: mi áll a háttérben, és mit tehet a szülő?

Fotó: Studio Nut / Shutterstock

A videójáték-függőség nem ok, hanem tünet.

A gyerekeknél az érzelmi szabályozás sérülése állhat a háttérben.

A tiltás önmagában ronthat a helyzeten.

A megoldás kulcsa a keretekben, a családi dinamikában rejlik.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint az összkép ennél összetettebb

Nem a Nintendo elvétele miatt ölt a 11 éves gyerek. Ez inkább egy kiváltó inger volt, és nem az ok

– a szakember hangsúlyozza: nem egy tudatos, átgondolt döntésről volt szó!

„Ez egy beszűkült tudatállapot, egy extrém érzelmi, pszichés feszültség, amit akut krízisreakciónak nevezünk.”

Miért alakulhat ki ez az állapot? A videojáték-függőség és más pszichés indikátorok

A pszichológus szerint a játékfüggőség hátterében gyakran szorongás, érzelmi menekülés, önértékelési válság húzódik.

„Ezek a gyerekek kicsinek, kevésnek érzik magukat. A valósággal szemben viszont a játék jutalmaz, kiszámítható, folyamatos visszajelzéseket és sikerélményt nyújt. Önállóan dönthetnek, megélhetik a kontrollt. A játék olyat kínál, amit a gyermek máshol nem kap meg” – magyarázza a pszichológus.

A szülők a tiltással nem egyszerűen a játéktól fosztják meg a gyereket:

„Ez olyan, mintha egy felnőttől azt a megküzdési módot vennénk el, ami számára a legfontosabb, és ami egyben tartja őt. A játék egy érzelmi szabályozó eszköz: feszültséget csökkent, kontrollélményt ad.”

A pennsylvaniai eset is (részben) ezzel magyarázható:

A gyerek tulajdonképpen a veszteség forrását látta az apában. Tehát nem az apját ölte meg, hanem azt, aki veszélyeztette őt és a megküzdési stratégiáját.

Dr. Makai Gábor azonban felhívja a szülők figyelmét arra, hogy ez a gyermeki agresszió egy szélsőséges formája, nem egy tipikus eset!

Illetve hozzáteszi, hogy egyetlen tárggyal nem lehet magyarázni a gyilkosságot.