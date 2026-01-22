Szakember leplezte le a videójáték-függőség pszichológiáját: "A játék olyat kínál, amit a gyermek máshol nem kap meg"

Január 13-án egy 11 éves pennsylvaniai fiú lelőtte az apját, miután a szülők elvették tőle a Nintendo konzolját. A gyerek vallomása szerint tisztában volt a tettével, tudta, tisztában volt azzal, amit tesz. A történet leegyszerűsített magyarázatot kínál: a videójáték-függőség okozhatta a radikális reakciót.
Nem a Nintendo elvétele miatt ölt a 11 éves gyerek. Ez inkább egy kiváltó inger volt, és nem az ok
– a szakember hangsúlyozza: nem egy tudatos, átgondolt döntésről volt szó!
„Ez egy beszűkült tudatállapot, egy extrém érzelmi, pszichés feszültség, amit akut krízisreakciónak nevezünk.”
A pszichológus szerint a játékfüggőség hátterében gyakran szorongás, érzelmi menekülés, önértékelési válság húzódik.
„Ezek a gyerekek kicsinek, kevésnek érzik magukat. A valósággal szemben viszont a játék jutalmaz, kiszámítható, folyamatos visszajelzéseket és sikerélményt nyújt. Önállóan dönthetnek, megélhetik a kontrollt. A játék olyat kínál, amit a gyermek máshol nem kap meg” – magyarázza a pszichológus.
A szülők a tiltással nem egyszerűen a játéktól fosztják meg a gyereket:
„Ez olyan, mintha egy felnőttől azt a megküzdési módot vennénk el, ami számára a legfontosabb, és ami egyben tartja őt. A játék egy érzelmi szabályozó eszköz: feszültséget csökkent, kontrollélményt ad.”
A gyerek tulajdonképpen a veszteség forrását látta az apában. Tehát nem az apját ölte meg, hanem azt, aki veszélyeztette őt és a megküzdési stratégiáját.
Dr. Makai Gábor azonban felhívja a szülők figyelmét arra, hogy ez a gyermeki agresszió egy szélsőséges formája, nem egy tipikus eset!
Illetve hozzáteszi, hogy egyetlen tárggyal nem lehet magyarázni a gyilkosságot.
„Az érzelmi szabályozás zavaraként kell tekintenünk egy ilyen esetre. Biztos, hogy hosszabb ideje fennálló pszichés túlterhelés, érzelmi elhanyagolás, bántalmazás, vagy akár egy túlzott fegyelmezés is szerepet játszhat a beszűkült tudatállapot kialakulásában. Így jöhet létre egy ilyen robbanásszerű krízisreakció.”
„A videójáték által nyújtott jutalmat a gyerek befogadja, élvezi, hiszen a jutalmazó rendszere már aktív. Ezzel szemben a kontrollért és az önkontrollért felelős agyi terület még éretlen. Ezért tudja a videójáték beszippantani” – magyarázza a szakember.
Ugyanakkor a szülőknek fontos megérteniük, hogy a videójáték-függőség egy nagyobb probléma következménye.
„A játék nem ok, hanem jelző. Azt mutatja, hogy van valami, amivel a gyerek nem tud megküzdeni” – mondja a pszichológus.
Ezért a teljes eltiltás, kiabálás, viták, a gyermek megszégyenítése a játék miatt nem célravezető, sőt:
„[...] fokozza a szorongást, és a gyerek meg fogja oldani, hogy titokban elérje a játékot” – figyelmeztet a szakember.
Dr. Makai Gábor szerint a hatékony megoldás az előre megbeszélt, következetesen betartott keretek létrehozása (játékidő megszabása), illetve ha a függőség gyanúja már fennáll, a szülőnek kell segítenie a gyereknek olyan közeget találni, ahol jutalmat, sikerélményt élhet át – például egy sportágban, közös programokban, kapcsolatokban –, hogy ne legyen szüksége a videójáték terében mozogni.
A pszichológus családterápiát javasol, mivel itt nem kizárólag a gyerekkel foglalkoznak; az egész család működését vizsgálják. Ez azért fontos, mert a gyerek érzékenyen reagál arra a közegre, amelyben él.
A probléma gyökere nem a gyerekben keresendő, hanem a családi rendszer rossz működésében. Ennek következménye, hogy:
„A gyermek szélsőségesen negatívan kezd gondolkodni önmagáról, és menedéket keres egy olyan térben – például a videójátékok világában –, ahol biztonságban érzi magát” – mondja Makai.
A családterápia lehetőség arra, hogy a gyermekre negatívan ható folyamatokat közösen értsen meg a család és változtasson rajtuk.
„Amire fel kell kapniuk a fejüket a szülőknek a testi tünetek mellett, az a funkcióromlás és az elszigetelődés, a szociális készségek romlása. Tehát, ha a gyerek az élet más területein rosszabbul teljesít, izolálódik. Hosszú távon pedig tanulási nehézségek is jelentkezhetnek” – figyelmezteti a szülőket a pszichológus.
