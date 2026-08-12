Erre a hírre vártak a rajongók: már javában forog a Nagyfiúk 3!

Ami a képregény-moziknak a Bosszúállók-franchise, az a vígjáték zsánerének egyértelműen a Nagyfiúk-filmek. Az ikonikus komikusbrigád először 2010-ben állt össze. Adam Sandler hívószavára olyan nagy nevettetők mondtak igent mint Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider vagy David Spade, akik külön-külön már kismilliószor szerepeltek Sandler valamelyik mozijában, de így együtt még nem láthatta őket a publikum. Az egynyári ökörködés aztán kisvártatva kétnyárivá vált, mikor is 2013-ban megjelent a Nagyfiúk 2. Azonban azóta hiába várták a fanok, hogy trilógiává bővüljön a filmszéria, a harmadik fejezet valahogy sosem akart elkészülni. Egészen mostanáig.
Noha a TikTokon és egyéb közösségimédia-felületeken már pár napja lehetett látni néhány videón, hogy Adam Sandler és társai valamiben sántikálnak, hiszen rémesen gyanús volt, hogy a Nagyfiúk szereplői, többek között Salma Hayekkel kiegészülve azonos helyen, azonos időben tartózkodtak.
Mint most is kiderült, véletlenek nincsenek, tényleg elkezdték forgatni a Nagyfiúk 3. részét, ahogyan azt Rob Schneider még márciusban lapunknak elárulta:
Együtt készítjük el idén nyáron a Nagyfiúk 3-at, ráadásul itt, Európában! Én ugye nem voltam benne a második részben, mert a feleségem épp akkor volt terhes. A következő filmben már igazi öregfiúk leszünk, és bár még nem láttam a szkriptet, de Adam [Sandler] azt mondta, így is, úgy is benne leszek, ami nekem teljesen oké
– mondta még korábban Schneider a Borsnak.
A Netflix által megosztott, első kulisszák mögötti kép pedig igazolta is az egykori Tökös csaj és Tök alsó szavait, melyen látszik, nemcsak ő tér vissza, hanem még sokan mások is:
Noha, a korábban a világhálóra felkerült felvételekből az derül ki, hogy a forgatás jelenleg New Jerseyben zajlik, ez még nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a stáb később átlátogat Európába, ahogy azt Rob Schneider is ígérte.
A Nagyfiúk 3. részének megjelenési dátuma egyelőre ismeretlen, az viszont biztos, hogy a Netflix-filmek táborát fogja erősíteni, így az sem kizárt, hogy egyből a vörös sreamingóriás kínálatában fog landolni, ahogy az Adam Sandler-filmek közül több is az utóbbi években.
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