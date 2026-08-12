Erre a hírre vártak a rajongók: már javában forog a Nagyfiúk 3!

Mint most is kiderült, véletlenek nincsenek, tényleg elkezdték forgatni a Nagyfiúk 3. részét, ahogyan azt Rob Schneider még márciusban lapunknak elárulta:

Együtt készítjük el idén nyáron a Nagyfiúk 3-at, ráadásul itt, Európában! Én ugye nem voltam benne a második részben, mert a feleségem épp akkor volt terhes. A következő filmben már igazi öregfiúk leszünk, és bár még nem láttam a szkriptet, de Adam [Sandler] azt mondta, így is, úgy is benne leszek, ami nekem teljesen oké

– mondta még korábban Schneider a Borsnak.

A Netflix által megosztott, első kulisszák mögötti kép pedig igazolta is az egykori Tökös csaj és Tök alsó szavait, melyen látszik, nemcsak ő tér vissza, hanem még sokan mások is:

Netflixre jön a Nagyfiúk 3!

Noha, a korábban a világhálóra felkerült felvételekből az derül ki, hogy a forgatás jelenleg New Jerseyben zajlik, ez még nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a stáb később átlátogat Európába, ahogy azt Rob Schneider is ígérte.

A Nagyfiúk 3. részének megjelenési dátuma egyelőre ismeretlen, az viszont biztos, hogy a Netflix-filmek táborát fogja erősíteni, így az sem kizárt, hogy egyből a vörös sreamingóriás kínálatában fog landolni, ahogy az Adam Sandler-filmek közül több is az utóbbi években.