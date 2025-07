A Nagyfiúk forgatásán Adam Sandler Maseratit osztogatott – Titkok a 15 éves filmről

A Nagyfiúk című film már 15 éve nevetteti meg a közönséget, de még ma is tartogat meglepetéseket. Adam Sandler vígjátéka nemcsak a fergeteges poénokról híres, hanem a kulisszák mögötti érdekességekről is, amelyekből most több is napvilágra került.

Vágólapra másolva!

A népszerű amerikai színész, Adam Sandler neve mára egyet jelent a szórakoztatással – legyen szó bugyuta vígjátékokról vagy meglepően mély drámákról. A 2010-ben bemutatott Adam Sandler filmje, a Nagyfiúk című mozi inkább az előbbi kategóriába tartozik, de egyvalamiben kiemelkedik: ügyesen rávilágít arra, hogy a középkorú férfiaknak is kijár a kikapcsolódás, a nosztalgia és a gyermeki hülyéskedés élménye – írja az Origo. Adam Sandler a Nagyfiú című filmben (Fotó: l90/Norhtfoto) A sztoriban öt egykori középiskolai barát három évtized után egy temetésen találkozik újra, majd úgy döntenek, közösen töltenek el egy hétvégét egy tóparti házban. Persze nem marad el a szórakozás, a felelőtlen poénkodás, miközben a családjaik is velük tartanak. A főszerepben Adam Sandler mellett Kevin James, Chris Rock, David Spade és Rob Schneider láthatók, míg a női főszereplők Salma Hayek, Maya Rudolph és Maria Bello. Adam Sandler a mai napig megosztó figura, akit lehet szeretni vagy nagyon utálni, de tény, hogy a Nagyfiúk az egyik legnépszerűbb filmje. A Nagyfiúk Adam Sandler egyik legsikeresebb filmje (Fotó: Columbia Pictures/Norhtfoto) Adam Sandler és a Nagyfiúk legelképesztőbb titkai Bár kevesen gondolnák, de a Nagyfiúk forgatásán számos érdekesség történt, lássuk melyek voltak a legelképesztőbbek: Már a kilencvenes években elkészült a forgatókönyv, és eredetileg Chris Farley játszotta volna Kevin James szerepét, ám Farley tragikusan fiatalon elhunyt kábítószer-túladagolásban. Ez a szomorú esemény évekig parkolópályára tette a projektet.

játszotta volna Kevin James szerepét, ám Farley tragikusan fiatalon elhunyt kábítószer-túladagolásban. Ez a szomorú esemény évekig parkolópályára tette a projektet. A forgatás során Sandler nem fukarkodott a gesztusokkal: a négy fő férfi színész kapott tőle egy-egy vadiúj Maseratit. Chris Rock ezt így kommentálta: „Olyanok voltunk, mint Sandler ribancai.”

ezt így kommentálta: „Olyanok voltunk, mint Sandler ribancai.” Salma Hayek szerződtetése sem ment zökkenőmentesen – a producerek nem szívesen látták volna őt a feleség szerepében a származása miatt, de Sandler hajthatatlan volt, és kiállt Hayek mellett. Nem értette, hogy mi a probléma, hangsúlyozta, hogy nem szereti az efféle megkülönböztetéseket. Adam Sandler kiállt Salma Hayek mellett (Fotó: l90/Norhtfoto) Maya Rudolph nemcsak a filmvásznon, hanem a való életben is várandós volt. 2009 novemberében hozta világra gyermekét.

nemcsak a filmvásznon, hanem a való életben is várandós volt. 2009 novemberében hozta világra gyermekét. Az időjárás viszontagságai miatt kisebb vagyon ment el arra, hogy mesterséges napsütést idézzenek elő, ugyanis a forgatás ideje alatt nagyon rossz volt az idő.

Érdekesség, hogy az első vágott verzió több mint háromórás (192 perces) volt, így a világ leghosszabb vígjátéka lett volna. Ezért kénytelenek voltak egy tucat jelenetet kivágni a filmből.

Sandler még a környezettudatosságra is figyelt: a forgatáson mindenki saját kulacsot kapott, így minimalizálták a műanyaghulladékot.

A férfi színészek egy része nagyon csúnyán lebetegedett. A jéghideg víz miatt megfáztak, ezért fűtött sátorban foglaltak helyet.

A férfi szereplők lebetegedtek a jéghideg víz miatt (Fotó: l90/Norhtfoto) A film egyik mellékszereplője, Joyce Van Patten – aki Rob Schneider karakterének idős feleségét alakítja – a rendező Dennis Dugan volt neje, innen jött az ötlet a karakterre is.

– aki karakterének idős feleségét alakítja – a rendező volt neje, innen jött az ötlet a karakterre is. Az aquaparkos jelenetekben látható drótkötélpályát pedig a film után leszerelték – annyira veszélyesnek bizonyult, hogy a közönség kérésére sem nyitották meg újra.