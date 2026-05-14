Ahogy Rob Schneider megmondta Budapesten: hivatalosan is jön a Nagyfiúk 3!

A Netflix napi szinten dobálja le az újabbnál újabb bombákat. Most bejelentették, hogy a streaming-szolgáltató közreműködésével a rajongók régi vágya teljesülhet, érkezik a Nagyfiúk 3, természetesen Adam Sandlerrel a főszerepben, és a többiek is mind tiszteletüket teszik a vígjáték-trilógia újabb részében. Nézzük mit lehet tudni eddig a készülő filmről!

Nagyfiúk 3: Adam Sandler filmjét régóta várták a rajongók

Már régóta keringtek a pletykák a Nagyfiúk-filmek folytatásáról. A korábbi főszereplők közül Kevin James és David Spade is több alkalommal utalgatott rá, hogy dolgoznak az ügyön, Rob Schneider pedig magyarországi látogatásakor exkluzívan a magyaroknak árulta el, hogy valóban készül a 3. film.

A világsztár amellett, hogy a Bors kérdésére is válaszolt, arra is kitért, hogy Európában forognak majd a jelenetek, így az sem kizárt, hogy hazánkba is ellátogat a stáb. A Netflix eddig várt a hivatalos bejelentéssel, ami végre meg is érkezett. Az már szinte biztos, hogy az öt főszereplő, Kevin James, David Spade, Rob Schneider, Adam Sandler és Chris Rock mind visszatérnek régi karaktereikhez, bár a Netflix a hivatalos szereplőgárdát még nem erősítette meg.

Adam Sandler folytatja a közös munkát

Adam Sandler és Tim Herlihy közösen írják a forgatókönyvet, a rendezői székben Kyle Newachek foglal helyet, aki korábban a Gyagyás gyilkosság és a Happy a flúgos golfos 2. című filmekben már dolgozott együtt Adam Sandlerrel.

A Nagyfiúk egy baráti társaságot követ, akik úgy döntenek, összegyűlnek családjaikkal július 4-ét ünnepelni. Az öt legenda mellett olyan arcok is feltűntek a filmben, mint Salma Hayek, Steve Buscemi, Maria Bello, Maya Rudolph, Joyce Van Patten, Colin Quinn és Tim Meadows. Az első film 2010-ben került a mozikba és 271 millió dolláros bevételt generált, ezzel Adam Sandler karrierjének legnagyobb bevételű filmje lett a Hotel Transylvania-franchise-on kívül. A három évvel később debütált Nagyfiúk 2. sem maradt le az első bevételétől, összesen 247 millió dollárt hozott a konyhára.