Mi a pokol? Kevin James felismerhetetlen! így néz ki most az Adam Sandler filmek sztárja – Fotó

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 12:05
A színész manapság újra visszakerült a köztudatba a legújabb filmje kapcsán. Kevin Jamest legutoljára a SuperBowlon szúrták ki megújult külsejével.

Kevin James a kétezres években kicsit a furcsa vígjátékok furcsa mellékkaraktereként volt jelen — az ő esetében ez az érzésünk akkor is, amikor főszerepben van, hisz a legjobb filmjeiben is mindig volt, aki nagyobbat alakított nála. Ezen árnyékszerepben volt jelen az Adam Sandler-filmek csúcskorában: ilyenekben, mint a Férj és férj, a Pixel és a Nagyfiúk két epizódja. A jelek szerint Kevin James 2026-ban kitörni látszik ebből a szerepből, hiszen a Solo Mio című filmjére sokan voltak kíváncsiak a több évnyi csend után — sokan csak a moziteremben szembesültek azzal, hogy a Férjek gyöngye sztárja mennyire megváltozott. 

Kevin James 2026-ban a Solo Mio premierjén
Kevin James alaposan megváltozott az évek alatt (Fotó: Lev Radin)

Így néz ki Kevin James ennyi év után

Igaz, hogy színészként évekig nem nyújtott kiemelkedő alakítást, de sokakhoz mégis közel nőtt a megszokott, könnyen azonosulható hétköznapi karaktereként. Emiatt azért mégis észrevették páran az idő múlását rajta. Kevin James manapság kopaszon, dús szakállal mutatkozik, felvéve néhány ráncot magára, mely alatt még nyomokban feltűnik a korábbi filmekben megszokott sejtelmes, laza mosolya. A termete mit sem változott, hacsak nem lett kicsit pocakosabb a kor előrehaladásával. 

Egyedül kuporgott a SuperBowl 2026-os idényében

Ezt a megújult külsőt legutóbb a SuperBowlon szúrták ki a szemfüles rajongók. A színészt egyedül búslakodva látták a rangos amerikai focis eseményen, szépen kiöltözve, egy csokor fehér rózsával. A szomorú látvány azonban egy teljesen megrendezett jelenet, ugyanis itt Kevin James a legújabb filmjét, a Solo Miot idézi meg, melyben Kevin James karaktere hoppon marad a menyegzőjén és az olaszországi nászútját teljesen egyedül kell megélnie. Kicsit hasonló médiahack ez, mint amikor Timothée Chalamet a közelmúltban a Marty Supremeben látható karaktereként menőzött azzal, hogy mekkora színész ő — jóllehet, amaz kicsit túl őszintére sikeredett.

Amikor Kevin James karrierjének majdnem vége szakadt

A színész még a SuperBowl előtt a The Drew Barrymore Show vendége volt. A színész itt beszélt A pláza ásza című filmjéről, ami saját elmondása szerint elsőre vállalhatatlan lett.

Leforgattuk és megvágtuk és tudod milyen az, amikor először látod az első vágatot — borzalmas volt. Mintha a karrieremnek vége lenne, teljesen bepánikoltam. Adam Sandler volt, aki lenyugtatott és végül újravágta olyan formájában, ahogy azt ma ismerjük.

— fogalmazott Kevin James IMDB-n 5.3 csillagos filmjéről.

Ez az év mindenesetre megváltás lehet számára, a Solo Mio egy jobb oldalát hozhatja köztudatba és valami jó is kisülhet belőle.

 

