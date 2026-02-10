Mi a pokol? Kevin James felismerhetetlen! így néz ki most az Adam Sandler filmek sztárja – Fotó

Kevin James a kétezres években kicsit a furcsa vígjátékok furcsa mellékkaraktereként volt jelen — az ő esetében ez az érzésünk akkor is, amikor főszerepben van, hisz a legjobb filmjeiben is mindig volt, aki nagyobbat alakított nála. Ezen árnyékszerepben volt jelen az Adam Sandler-filmek csúcskorában: ilyenekben, mint a Férj és férj, a Pixel és a Nagyfiúk két epizódja. A jelek szerint Kevin James 2026-ban kitörni látszik ebből a szerepből, hiszen a Solo Mio című filmjére sokan voltak kíváncsiak a több évnyi csend után — sokan csak a moziteremben szembesültek azzal, hogy a Férjek gyöngye sztárja mennyire megváltozott.
Igaz, hogy színészként évekig nem nyújtott kiemelkedő alakítást, de sokakhoz mégis közel nőtt a megszokott, könnyen azonosulható hétköznapi karaktereként. Emiatt azért mégis észrevették páran az idő múlását rajta. Kevin James manapság kopaszon, dús szakállal mutatkozik, felvéve néhány ráncot magára, mely alatt még nyomokban feltűnik a korábbi filmekben megszokott sejtelmes, laza mosolya. A termete mit sem változott, hacsak nem lett kicsit pocakosabb a kor előrehaladásával.
Ezt a megújult külsőt legutóbb a SuperBowlon szúrták ki a szemfüles rajongók. A színészt egyedül búslakodva látták a rangos amerikai focis eseményen, szépen kiöltözve, egy csokor fehér rózsával. A szomorú látvány azonban egy teljesen megrendezett jelenet, ugyanis itt Kevin James a legújabb filmjét, a Solo Miot idézi meg, melyben Kevin James karaktere hoppon marad a menyegzőjén és az olaszországi nászútját teljesen egyedül kell megélnie. Kicsit hasonló médiahack ez, mint amikor Timothée Chalamet a közelmúltban a Marty Supremeben látható karaktereként menőzött azzal, hogy mekkora színész ő — jóllehet, amaz kicsit túl őszintére sikeredett.
A színész még a SuperBowl előtt a The Drew Barrymore Show vendége volt. A színész itt beszélt A pláza ásza című filmjéről, ami saját elmondása szerint elsőre vállalhatatlan lett.
Leforgattuk és megvágtuk és tudod milyen az, amikor először látod az első vágatot — borzalmas volt. Mintha a karrieremnek vége lenne, teljesen bepánikoltam. Adam Sandler volt, aki lenyugtatott és végül újravágta olyan formájában, ahogy azt ma ismerjük.
— fogalmazott Kevin James IMDB-n 5.3 csillagos filmjéről.
Ez az év mindenesetre megváltás lehet számára, a Solo Mio egy jobb oldalát hozhatja köztudatba és valami jó is kisülhet belőle.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.