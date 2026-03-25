Rob Schneider válaszolt a Bors kérdésére és Budapesten jelentette be: jön a Nagyfiúk 3!

A héten rendezték meg az I. Patrióta Nagygyűlést a Millenáris Parkban, melyen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor mellett Európa vezető jobboldali politikusai sorakoztak fel, de még a magyar sztárvilág is képviseltette magát. Sőt, az eseményen Hollywood egyik legnagyobb csillaga, Rob Schneider is feltűnt, aki a rendezvény után nem rohant rögtön haza a tengerentúlra, hanem még napokon át élvezte hazánk vendégszeretetét. A Tök alsó, a Kegyenc fegyenc és még megannyi sikeres komédia főhőse tegnap este még egy, a Mathias Corvinus Collegium újbudai épületében rendezett pódiumbeszélgetésre is időt tudott szakítani, ahol a fontos közéleti témák mellett természetesen a filmekről is szó esett.

Rob Schneider magyarországi látogatása igen emlékezetesre sikerült, a sztár imádja hazánkat (Fotó: Carlos Tischler/Eyepix Group)

A Nagyfiúk 3. akár Magyarországon is foroghat!

A beszélgetés vége felé haladva a világsztár megadta a lehetőséget a közönségnek, hogy kérdezzenek tőle, és az egyik leggyakoribb kérdés az Adam Sandlerrel való barátságára vonatkozott. Az eddigi közös projektjeiket sorolva pedig a korábban Orbán Viktornak is üzenő Rob Schneider bejelentette: hamarosan érkezik a Nagyfiúk-filmek harmadik része:

Együtt készítjük el idén nyáron a Nagyfiúk 3-at, ráadásul itt, Európában! Én ugye nem voltam benne a második részben, mert a feleségem épp akkor volt terhes. A következő filmben már igazi öregfiúk leszünk, és bár még nem láttam a szkriptet, de Adam [Sandler] azt mondta, így is, úgy is benne leszek, ami nekem teljesen oké

– mondta nevetve Schneider.

A Rob Schneider-filmek következő darabja, a Nagyfiúk 3, akár hazánkban is foroghat a nyáron (Fotó: Columbia Pictures)

A rajongók által tehát évek óta várt Nagyfiúk 3. részének forgatása az Öreg Kontinensen zajlik majd 2026 nyarán, és miután úgy fest, Rob Schneider remekül érezte magát hazánkban, miért ne gondolhatnánk azt, hogy akár hazánkba is ellátogat majd forgatni a Chris Rock, David Spade vagy a drasztikusan átalakuló Kevin James neveivel fémjelzett szereplőgárda.

Rob Schneider a Bors kérdésére is válaszolt!

Az eseményen a Bors is lehetőséget kapott, hogy kérdezzen a sztártól, és miután a napokban Hajdú Péterrel is fotózkodó egykori Deuce Bigalow beszédében többször is az európai, azon belül is a német filmgyártást méltatta, joggal érdekelte lapunkat, hogy a színész valaha látott-e már magyar filmet.