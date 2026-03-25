Rob Schneider válaszolt a Bors kérdésére és Budapesten jelentette be: jön a Nagyfiúk 3!

A héten rendezték meg az I. Patrióta Nagygyűlést a Millenáris Parkban, melyen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor mellett Európa vezető jobboldali politikusai sorakoztak fel, de még a magyar sztárvilág is képviseltette magát. Sőt, az eseményen Hollywood egyik legnagyobb csillaga, Rob Schneider is feltűnt, aki a rendezvény után nem rohant rögtön haza a tengerentúlra, hanem még napokon át élvezte hazánk vendégszeretetét. A Tök alsó, a Kegyenc fegyenc és még megannyi sikeres komédia főhőse tegnap este még egy, a Mathias Corvinus Collegium újbudai épületében rendezett pódiumbeszélgetésre is időt tudott szakítani, ahol a fontos közéleti témák mellett természetesen a filmekről is szó esett.
A beszélgetés vége felé haladva a világsztár megadta a lehetőséget a közönségnek, hogy kérdezzenek tőle, és az egyik leggyakoribb kérdés az Adam Sandlerrel való barátságára vonatkozott. Az eddigi közös projektjeiket sorolva pedig a korábban Orbán Viktornak is üzenő Rob Schneider bejelentette: hamarosan érkezik a Nagyfiúk-filmek harmadik része:
Együtt készítjük el idén nyáron a Nagyfiúk 3-at, ráadásul itt, Európában! Én ugye nem voltam benne a második részben, mert a feleségem épp akkor volt terhes. A következő filmben már igazi öregfiúk leszünk, és bár még nem láttam a szkriptet, de Adam [Sandler] azt mondta, így is, úgy is benne leszek, ami nekem teljesen oké
– mondta nevetve Schneider.
A rajongók által tehát évek óta várt Nagyfiúk 3. részének forgatása az Öreg Kontinensen zajlik majd 2026 nyarán, és miután úgy fest, Rob Schneider remekül érezte magát hazánkban, miért ne gondolhatnánk azt, hogy akár hazánkba is ellátogat majd forgatni a Chris Rock, David Spade vagy a drasztikusan átalakuló Kevin James neveivel fémjelzett szereplőgárda.
Az eseményen a Bors is lehetőséget kapott, hogy kérdezzen a sztártól, és miután a napokban Hajdú Péterrel is fotózkodó egykori Deuce Bigalow beszédében többször is az európai, azon belül is a német filmgyártást méltatta, joggal érdekelte lapunkat, hogy a színész valaha látott-e már magyar filmet.
Rob Schneider ekkor hosszasan elgondolkodott, és megemlítette, hogy ugyan látta a tavalyi Oscar-gálán brutálisat taroló A brutalistát, de az inkább amerikai produkció. Majd, mikor már elkezdett volna elnézést kérni, amiért nemleges a válasza, valaki a tömegből bekiabálta Szabó István szintén Oscar-nyertes alkotását, a Mephisto-t. Erre Schneider igenlően rögtön felkapta a fejét:
Mephisto? Mármint a Klaus Maria Brandauer-féle Mephisto? Az egyik legnagyszerűbb film, amit valaha láttam! Még a szőr is feláll a hátamon tőle! Egy csodálatos film arról, hogyan működik a gonosz, és hogyan tud észrevétlen a hátad mögé lopózni. A főszereplő pedig egy igazi zseni, aki a puszta tekintetével is képes színészkedni
− dicsérte a Bors kérdésére az 1981-ben megjelent drámát Schneider.
