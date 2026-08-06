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Kiverte a biztosítékot az új Pókember-film – túlzásba vitte a Samsung a reklámot?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors pókember film
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 06. 13:18
pókember : vadonatúj naptelefon
Alaposan felborzolta a kedélyeket az új Pókember-film!
Bors
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A Pókember: Vadonatúj nap nézői közül többen is kiszúrták, hogy a mozivásznon szinte egymást érik a Samsung készülékei. Egyes rajongók szerint olykor már azt is nehéz eldönteni, hogy szuperhősfilmet vagy egy méregdrága Galaxy-reklámot néznek.

Kvízben szereplő kép Pókemberről
Fotó: Columbia Pictures / Northfoto

Az Android Authority beszámolója szerint a korábbi Pókember-filmekben látott Sony Xperia telefonokat ezúttal Samsung Galaxy mobilok váltották fel. A változás sokaknak azonnal szemet szúrt, különösen azért, mert a készülékeket állítólag igencsak látványosan mutatják a jelenetekben.

Egy Reddit-felhasználó nem is finomkodott: szerinte az egész film olyan, mint „egy nagy Samsung-reklám”. Ez természetesen csak egy néző véleménye, ám több internetes hozzászólás is arra utal, hogy nem ő volt az egyetlen, akit zavart a feltűnő termékelhelyezés - írta az Origo

 

Nem aprózták el a kampányt

Úgy tűnik, a Samsung biztosra akart menni. A vállalat már a premier előtt rákapcsolt a Pókemberrel közös kampányra, és reklámfilmekkel, promóciós képekkel, valamint különleges online tartalmakkal népszerűsítette új hajlítható telefonjait.

A filmhez kapcsolódó anyagokban a Galaxy Z Fold8 és a Galaxy Z Flip8, valamint Samsung okosórák is feltűnnek. A készülékek tehát nem véletlenül kerültek a főhősök kezébe: egy gondosan megtervezett, több platformon futó reklámhadjáratról van szó.

A váltás a Sony számára különösen pikáns lehet, hiszen a korábbi filmekben még a saját Xperia készülékei kaptak helyet. Most viszont a rivális Samsung telefonjai uralják a vásznat.

Reklám vagy már túl sok?

A termékelhelyezés Hollywoodban egyáltalán nem újdonság. A cégek komoly összegeket fizetnek azért, hogy termékeiket világsztárok használják a filmekben. A probléma akkor kezdődik, amikor a reklám annyira feltűnővé válik, hogy kizökkenti a közönséget a történetből.

Pontosan ezt róják fel most egyes nézők az új Pókember-filmnek. Nem feltétlenül az zavarja őket, hogy Samsung mobilok jelennek meg benne, hanem az, hogy szerintük a készülékeket túlságosan látványosan és túl gyakran mutatják.

Arról egyelőre nincs reprezentatív felmérés, hogy a teljes közönség miként fogadta a reklámhadjáratot. Annyi azonban biztos, hogy a Samsung jelenléte nem maradt észrevétlen – és a rajongók már az interneten vitatkoznak arról, vajon egy szuperhősfilmet vagy egy óriási mobilreklámot kaptak-e a pénzükért.

 

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