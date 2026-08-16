Hiába volt a horror királya, ma 70 éve magányosan halt meg a Drakula-kosztümben eltemetett Lugosi Béla

Ha azt mondjuk: vámpírok, akkor a vérszívásra alkalmas szemérmetlenül nagy szemfogak mellett jó eséllyel mindenkinek a hófehér bőr, a bárkit megigézni képes tekintet, no meg az erős magyar akcentus juthat eszébe. Ezekért, de különösen a legutolsó jellemzőért pedig nem más a felelős, mint az a Lugosi Béla, aki ma 70 éve, hogy örök nyugalomra hajtotta a fejét. Ezt a végtelen nyugalmat pedig meg is érdemelte az egykori Drakula gróf, mert sajnos hiába volt ő saját maga zsánerének világsztárja, az élet mégsem volt olyan kegyes hozzá, mint azt sokan gondolnák.

Lugosi Béla Drakulaként égett bele a közönség emlékezetébe: noha a siker sajnos csak átmeneti volt, a színész iránti rajongás viszont örök (Fotó: Universal Pictures)

Lugosi Béla szüleit és feleségét is hátrahagyta, hogy színész lehessen

Blaskó Béla Ferenc Dezsőről aligha hallott a publikum, de ha azt mondjuk, Lugosi Béla, akkor mindenki felkapja a fejét. Márpedig a vámpírok fejedelme ezen a néven látta meg a napvilágot 1882-ben, az akkor még Magyarországhoz tartozó Lugoson. A kis Béla már nagyon fiatalon tudta, mi szeretne lenni: színész. Emiatt viszont komoly összetűzésbe került édesapjával, ám a családfő 1894-es halálát követően már senki és semmi sem tartotta otthon, így mindössze 12 éves korában elszökött hazulról, és az iskolát is félbehagyva alkalmi munkákat vállalt, majd minden erővel azon volt, hogy a színpad közelébe férkőzzön.