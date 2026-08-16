Fejfájással és fáradtsággal küzdesz? Ez nyáron sem normális, ez állhat a háttérben

Egy háziorvos arra figyelmeztet, hogy ne tulajdonítsuk automatikusan a melegnek a fejfájást, a fáradtságot vagy azt, ha úgy érezzük, hogy lázasak vagyunk. Az orvos szerint ugyanis bizonyos tünetek a Lyme-kór korai szakaszában is jelentkezhetnek.
Dr. Rupa Parmar háziorvos és orvosigazgató szerint érdemes ismerni a hőkimerültség és Lyme-kór közötti különbségeket, valamint azt, hogy mikor indokolt orvoshoz fordulni a szabadtéri programok után jelentkező panaszok miatt.
Dr. Rupa Parmar szerint fejfájás, fáradtság, láz érzése és izomfájdalom mindkét állapot esetén előfordulhat. Az azonban segíthet a megkülönböztetésben, hogy milyen körülmények között és mikor jelentkeztek a tünetek.
A hőkimerültség általában a forró időjárásnak vagy megerőltető fizikai tevékenységnek való kitettség közben vagy röviddel azt követően alakul ki.
A Lyme-kór esetében más lehet az időbeli lefolyás, a tünetek csak napokkal vagy akár hetekkel egy séta, piknik, kertészkedés vagy más, növényzet közelében töltött idő után jelentkezhetnek. A Lyme-kór korai jele lehet a kör alakú vagy ovális, fokozatosan terjedő kiütés. Az orvos hangsúlyozta, hogy nem mindenkinél alakul ki kiütés, illetve nem mindenki veszi észre azt.
A kullancsok rendkívül aprók lehetnek, és csípésük általában nem fájdalmas, ezért előfordulhat, hogy valaki egyáltalán nem emlékszik arra, hogy kullancs csípte meg, ezért a szabadban töltött idő után érdemes nemcsak a bőrt, hanem a ruházatot és a személyes tárgyakat is ellenőrizni, különösen akkor, ha magas fűben vagy erdős területen jártunk.
Fejfájás:
Hőkimerültség esetén a kiszáradás és a szervezet megterhelése okozhatja, Lyme-kórnál pedig a szervezet gyulladásos immunválasza állhat a hátterében.
Fáradtság:
A meleg miatt kialakuló folyadék- és elektrolitvesztés okozhatja, Lyme-kór esetén pedig az, hogy a szervezet egy bakteriális fertőzéssel küzd.
Láz érzet:
A magasabb testhőmérsékletet okozhatja maga a meleg idő, illetve Lyme-kórnál láz vagy hidegrázás is jelentkezhet az immunrendszer működése miatt.
Izomfájdalom:
Hőkimerültségnél izomgörcsök vagy gyengeség jelentkezhet, Lyme-kór esetén pedig általános izomfájdalom vagy ízületi panaszok fordulhatnak elő.
A hőkimerültségre jellemző lehet:
• erős izzadás,
• sápadt, nyirkos bőr,
• rendkívüli szomjúság,
• egyértelmű kapcsolat a forró környezettel vagy intenzív fizikai megterheléssel.
A Lyme-kórra utalhat:
• korábbi kullancscsípés,
• jellegzetes, fokozatosan terjedő kör vagy „céltábla” alakú kiütés (erythema migrans),
• hidegrázás vagy lázas tünetek akkor is, amikor az illető nincs meleg környezetben.
Dr. Parmar szerint, ha kullancsot találunk a bőrbe kapaszkodva, a lehető leghamarabb el kell távolítani kullancseltávolító eszközzel vagy finom hegyű csipesszel.
A kullancsot a bőrhöz lehető legközelebb kell megfogni, majd lassan és határozottan, egyenesen felfelé kihúzni. Ügyelni kell arra, hogy ne nyomjuk össze vagy zúzzuk szét a testét. Az eltávolítás után a csípés helyét fertőtleníteni kell, vagy szappannal és vízzel le kell mosni.
A kullancs megtalálása önmagában nem jelenti azt, hogy Lyme-kórunk lesz, mivel nem minden kullancs hordozza a fertőzést. Ennek ellenére érdemes figyelni a csípés helyét és azt is, hogyan érezzük magunkat az ezt követő hetekben. Ha terjedő, kör vagy ovális alakú kiütés jelenik meg, vagy kullancscsípés lehetősége után tartós influenzaszerű tüneteket, fáradtságot, fejfájást, izomfájdalmat vagy ízületi panaszokat tapasztalunk, érdemes felkeresni a háziorvost. Fontos elmondani neki, hogy hol jártunk az elmúlt időszakban, még akkor is, ha nem láttunk kullancsot, és nem emlékszünk csípésre - írja a Mirror.
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