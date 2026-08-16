Fejfájással és fáradtsággal küzdesz? Ez nyáron sem normális, ez állhat a háttérben

Egy háziorvos arra figyelmeztet, hogy ne tulajdonítsuk automatikusan a melegnek a fejfájást, a fáradtságot vagy azt, ha úgy érezzük, hogy lázasak vagyunk. Az orvos szerint ugyanis bizonyos tünetek a Lyme-kór korai szakaszában is jelentkezhetnek.

A Lyme-kór tünetei hasonlíthatnak a hőkimerültség okozta panaszokra / Fotó: shishiga - stock.adobe.com



Dr. Rupa Parmar háziorvos és orvosigazgató szerint érdemes ismerni a hőkimerültség és Lyme-kór közötti különbségeket, valamint azt, hogy mikor indokolt orvoshoz fordulni a szabadtéri programok után jelentkező panaszok miatt.

Mi a különbség a Lyme-kór és a hőkimerültség között?

Dr. Rupa Parmar szerint fejfájás, fáradtság, láz érzése és izomfájdalom mindkét állapot esetén előfordulhat. Az azonban segíthet a megkülönböztetésben, hogy milyen körülmények között és mikor jelentkeztek a tünetek.

A hőkimerültség általában a forró időjárásnak vagy megerőltető fizikai tevékenységnek való kitettség közben vagy röviddel azt követően alakul ki.

A hőkimerültség tünetei lehetnek:

erős izzadás,

sápadt, nyirkos bőr,

intenzív szomjúság,

szédülés,

hányinger,

izomgörcsök,

szapora pulzus vagy légzés.

Ezek mind annak a jelei lehetnek, hogy a szervezet nehezen tudja megfelelően lehűteni magát. Ha valaki hőkimerültségre gyanakszik, fontos, hogy menjen hűvös helyre, vegye le a felesleges ruházatot, hűtse a bőrét, és igyon vizet. A tüneteknek körülbelül 30 percen belül javulniuk kellene.

Ha azonban 30 perc elteltével sem érzed jobban magad, vagy zavartság, nagyon forró bőr, rendkívül magas testhőmérséklet, görcsroham vagy eszméletvesztés jelentkezik, azonnal mentőt kell hívni, mivel ezek hőguta jelei lehetnek.



A Lyme-kór tünetei és azok megjelenési ideje

A Lyme-kór esetében más lehet az időbeli lefolyás, a tünetek csak napokkal vagy akár hetekkel egy séta, piknik, kertészkedés vagy más, növényzet közelében töltött idő után jelentkezhetnek. A Lyme-kór korai jele lehet a kör alakú vagy ovális, fokozatosan terjedő kiütés. Az orvos hangsúlyozta, hogy nem mindenkinél alakul ki kiütés, illetve nem mindenki veszi észre azt.

A kullancsok rendkívül aprók lehetnek, és csípésük általában nem fájdalmas, ezért előfordulhat, hogy valaki egyáltalán nem emlékszik arra, hogy kullancs csípte meg, ezért a szabadban töltött idő után érdemes nemcsak a bőrt, hanem a ruházatot és a személyes tárgyakat is ellenőrizni, különösen akkor, ha magas fűben vagy erdős területen jártunk.