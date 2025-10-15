Legendás magyar színészről készít filmet Leonardo DiCaprio

A horror műfajának kedvelői körében aligha akad bárki, akinek ne csengne ismerősen Lugosi Béla neve. A filmvászon első Drakulájának kalandos, de egyben tragikus élete már évek, sőt, évtizedek óta megfilmesítésért kiáltott, és úgy tűnik, Hollywood végre észbe kapott. A kaliforniai álomgyár egyik első aranykorának szörnyfilmsztárjába ráadásul az a Leonardo DiCaprio által vezetett stúdió lehel újból életet, melynek az Aviátort, A Wall Street farkasát vagy a Megfojtott virágokat köszönhetjük.

Az 1931-es Drakula című film sztárját, Lugosi Bélát Leonardo DiCaprio stúdiója támasztaná fel (Fotó: KPA/ Northfoto)

A Kárpátok hágói közül Leonardo DiCaprio stúdiójáig

A fiatal magyar színészek jobb, ha résen lesznek, hiszen a Deadline értesülései szerint a Lugosi Béla életéről szóló mozi a hollywoodi sztár fiatalkorára és karrierének kezdeti szakaszára fog koncentrálni, így érinteni fogja azt is, hogyan állt először színpadra hazánkban, és miként sikerült Amerikába szöknie, hogy ott a filmszakma egyik legmeghatározóbb ikonjává váljon. Ennek tükrében pedig miért ne lenne elképzelhető, hogy egy ifjú magyar színészt kérnek fel erre a feladatra. Bár a mesterséges intelligenciával akármilyen nyelvi korlátot át lehet ugrani, ahogy azt idén Adrien Brody és a SkyShowtime-on már elérhető A brutalista példája mutatta.

A projektet vezénylő stúdió, a Leonardo DiCaprio nevével fémjelzett Appian Way Productions egyébként semmit sem bíz a véletlenre, hiszen forgatókönyvírónak azt a Scott Alexandert és Larry Karaszewskit kérték fel, akik idáig olyan filmekhez és sorozatokhoz adták a nevüket mint az Ed Wood, az Ember a Holdon vagy az American Crime Story, és egyedi stílusuk ellenére eddig sosem nyúltak mellé.

A Lugosi Béla-filmek végkorát Tim Burton 1994-es Ed Wood című filmje dolgozza fel (Fotó: HIP/ Northfoto)

Az előző Lugosi Béla-imitátor Oscar-díjat kapott

A korábban említett két szkriptíró azért is tűnik remek választásnak, mert az általuk jegyzett Ed Woodban szintén feltűnik Lugosi Béla, noha Johnny Depp és Tim Burton katasztrofálisan rossz rendezőről szóló mozija Drakula végnapjaira koncentrált. Lugosi bőrébe pedig Martin Landau bújt, aki alaposan elvégezte a házi feladatát, hiszen nem kevesebb mint 35 filmet nézett meg a magyar sztártól, a manírjait, gesztusait, de még jellegzetesen markáns akcentusát is kiválóan elsajátította.