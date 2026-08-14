Angelina Jolie meglepő módon reagált arra, hogy volt férje, Brad Pitt újra inni kezdett

Brad Pitt őszintén megnyílt alkoholproblémájáról: 7 év absztinencia után újra inni kezdett. Angelina Jolie meglepő módon reagált volt férje vallomására. Az 51 éves színésznőt ez egyáltalán nem érte váratlanul, szerinte volt férje sohasem fog megváltozni.

Angelina Jolie egyáltalán nem lepődött meg azon, hogy volt férje, Brad Pitt újra inni kezdett

(Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Brad Pitt 7 év józanság után újra inni kezdett

7 év józanság után újra inni kezdett A színész volt felesége, Angelina Jolie egyáltalán nem lepődött meg ezen

egyáltalán nem lepődött meg ezen Véleménye szerint volt férje sohasem fog megváltozni.

Angelina Jolie kendőzetlenül elmondta véleményét Brad Pitt piálásáról

Brad Pitt nemrég őszintén bevallotta, hogy 7 év józanság után újra inni kezdett. Kijelentése mindenkit ledöbbentett, egy valakit kivéve. Volt felesége, Angelina Jolie ugyanis egyáltalán nem lepődött meg ezen. A színésznőhöz közel álló forrás nyilatkozott erről a Daily Mail-nek.

Angelina nem lepődött meg. Megpróbálta figyelmeztetni az embereket. Tudta, hogy ez bármikor bekövetkezhet.

A bennfentes szerint Angelina Jolie úgy véli: volt férje, Brad Pitt soha sem fog megváltozni és az alapvető problémái sem fognak eltűnni csak azért, mert egy ideig nem ivott alkoholt.

Már régóta úgy vélte, hogy a józanság nem feltétlenül jelenti azt, hogy az alapvető problémái eltűntek volna. Nem hiszi, hogy valóban megváltozott volna. Úgy véli, hogy Brad az, aki, és ezt sem a józanság, sem az újjászületés nem változtatja meg.

Brad Pitt és Angelina Jolie válása javarészt a színész alkoholproblémáinak köszönhető

(Fotó: BORDE-JACOVIDES/BESTIMAGE/Northfoto)

Brad Pitt Angelina Jolie-val való válása után tette le az alkoholt

Brad Pitt alkoholproblémája szorosan összekapcsolódik volt feleségével, Angelina Jolie-val való válásával. A pár 2016-ban szakított, miután egy Franciaországból Los Angelesbe tartó magánrepülőút során konfliktus alakult ki közöttük és gyermekeik között. Ez az ügy pedig később a válásuk egyik meghatározó pontjává vált. A repülőgépen történtek után a színésznő beadta a válókeresetet, és Brad Pitt számára ez egy rendkívül nehéz időszak kezdetét jelentette. Később maga is úgy beszélt erről az esetről, mint arról a pontról, amikor rá kellett ébrednie, hogy változtatnia kell az életén.

Brad Pitt 7 év józanság után újra inni kezdett

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Brad Pitt alkoholproblémája

Brad Pitt az Esquire-nek adott legutóbbi interjújában vallotta be, hogy ismét inni kezdett, ugyanakkor hangsúlyozta: ma már sokkal visszafogottabban teszi ezt, és tisztában van azzal, hogy számára a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás problémát jelent. A 62 éves színész mindig is őszintén vállalta az alkoholproblémáit, korábban azt is nyilvánosságra hozta, hogy körülbelül másfél évig járt az Anonim Alkoholisták közösségébe. Egy 2020-as beszédében pedig barátjának, Bradley Coopernek is megköszönte, hogy segített neki a józanság útján.