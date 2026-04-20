Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Bram Stoker és egy Drakula-imitátor

114 éve született a Drakula alkotója – íme 3 valódi vámpírtörténet

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 06:45
Több mint száz éve tölti el rémülettel az embereket Drakula története. Bram Stoker, a regény ír írója 114 éve hunyt el, az évforduló alkalmából pedig a Drakula sikere nyomán összeszedtük a három legrémisztőbb, valósnak vélt vámpírtörténetet.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Bram Stoker 1872-ben írta meg a Drakulát, amely azóta is a rémtörténetek alapműve.
  • A vámpírtörténetek pápája 114 éve, 1912. április 20-án hunyt el.
  • Három olyan horrorsztorit gyűjtöttünk össze, amelyek „valódi vámpírokról” szólnak.

A mai napig formálják az irodalmat, ezáltal az emberek gondolkodását is egy világhírű ír férfi rémtörténetei. Bram Stoker, a Drakula könyv megalkotója 114 éve a mai napon, 1912. április 20-án hunyt el. Előtte tisztelegve három olyan rémtörténetet osztunk meg, amelyek egyesek szerint valódi vámpírokról szólnak. Kapaszkodj meg, mert ha ezt elolvasod, biztosan nem lesz nyugodt éjszakád!

Vámpír piros ruhában Bram Stoker Drakula-története alapján
Bram Stoker Drakula-története nemcsak a művészvilágot, hanem a bűnözőket is megihlette. Fotó: 123RF

Hogyan született meg Bram Stoker Drakula-története?

Halálhörgés és siralom, zokogás és félelem: a tömény rettegés járja át Bram Stoker könyvének, Drakula történetének lapjait. A horrorpápa még Stephen King sztorijainál is hátborzongatóbbat teremtett meg 1872-ben. Egy olyan korszakalkotó remekművet, amely máig megihleti a filmvilágot, újabbnál újabb horrortörténetekkel hozva rá a frászt a világra.

Bram Stoker Dublinban látta meg a napvilágot 1847. november 8-án. Még a szülei sem gondolták, hogy az apró, síró csecsemő felnőttként maga ríkat meg másokat horrormesélőként. Irodalmi ízlését hét ágyban töltött év határozta meg, miután kiskorában beteg lett. Az édesanyja rémtörténeteket mesélt neki élve eltemetett emberekről. Évekkel később ebből a gyerekkori traumából született meg a halhatatlan Drakula gróf története, amelyhez a romániai Havasalföldön egykor uralkodó Vlad Tepes legendáját használta fel és mitizálta. Stokert azóta a horrortörténetek pápájaként emlegetik, akinek zsenialitása abból fakadt, hogy rájött: az embert nem a szörnyek, hanem a saját félelmei kergetik az őrületbe.

Bram Stokerre édesanyja rémtörténetei hatottak, amelyek miatt később megírta legendás könyvét. Fotó: Wikimedia

Bram Stoker zsigeri rettegést engedett szabadjára, az idők során pedig sokakban felvetődött a kérdés, hogy mi van akkor, ha a vámpírmese nem csak a képzelet szüleménye. Mutatjuk a legbrutálisabb, igazi vámpírsztorikat, amiktől este tuti biztos, hogy a fejedre húzod a takarót! Összeszedtük neked a 3 legrémisztőbb vámpírsztorit.

Rejtélyes csontváz

Sokkolta a világot 2022-ben, hogy egy ásatás során mire bukkantak a lengyel Pień faluban. A föld alatt egy Zosia nevű nő csontvázát találták meg, amelyet több mint 400 éve rejtettek el a helyiek ősei. A régészek is megdöbbentek, amikor a titokzatos sírt felnyitották: a nyomok alapján a nőt vámpírnak hitték, ezért élve eltemették. A nyaka fölé egy pengeéles sarlót rögzítettek a koporsóban, hogyha véletlenül felülne, biztosan elvágja a torkát. A bal lábának egy ujjára lakat került, ami a korabeli hiedelmek szerint a végleges lezárást szimbolizálja. Hogy miért hitték vámpírnak, arra egy DNS-vizsgálat eredménye szolgált válaszul. Mint kiderült, Zosia genetikai rendellenességgel küzdött, ami miatt a teste látványosan eltorzult és fizikai fájdalmak gyötörték.

Szétfeszített állkapocs

A horvátok is büszkélkedhetnek saját „vámpírral”. Az idei év elején egy 15. századi sírboltban bukkantak rá a zágrábi vérszívóra, aki azóta világszerte ismert lett. Az átkozott, veszélyesnek hitt férfit szokatlan rituáléval végezték ki: az állkapcsát szétfeszítették, és egy ököl nagyságú követ tömtek a szájába. Ez a módszer a középkori Európában a vámpírok elleni védekezés legdurvább formája volt. Így védték magukat az élők a halhatatlanokkal szemben azt gondolva, ha ki is másznak a sírból, foguk már nem lesz, amivel támadhatnának.

Lebukott a hírhedt „vámpírszekta”

Ha azt hinnéd, hogy a vámpírőrület csak a középkorra volt jellemző, akkor tévedsz. Tavaly, 2025 közepén az amerikai hatóságok lecsaptak egy vallási szektára, amelynek tagjai valódi vámpíroknak vallották magukat. A tagok rítusokat végeztek, emberi vért ittak és egy modern, föld alatti hálózatot építettek ki. A híradások szerint önkéntes donorokat szereztek maguknak dark webes fórumokon, hogy friss vérhez jussanak. A házkutatáskor sokkoló látvány fogadta a nyomozókat: halmokban álltak hűtött vértasakok és okkult tárgyak. A szektáról azt rebesgették, hogy Bram Stoker regényére „szentírásként” tekintettek.

(CBS News) (SkyNews)

Érdekelnek a magyar vámpírtörténetek is?

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
