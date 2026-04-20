114 éve született a Drakula alkotója – íme 3 valódi vámpírtörténet

A mai napig formálják az irodalmat, ezáltal az emberek gondolkodását is egy világhírű ír férfi rémtörténetei. Bram Stoker, a Drakula könyv megalkotója 114 éve a mai napon, 1912. április 20-án hunyt el. Előtte tisztelegve három olyan rémtörténetet osztunk meg, amelyek egyesek szerint valódi vámpírokról szólnak. Kapaszkodj meg, mert ha ezt elolvasod, biztosan nem lesz nyugodt éjszakád!
Halálhörgés és siralom, zokogás és félelem: a tömény rettegés járja át Bram Stoker könyvének, Drakula történetének lapjait. A horrorpápa még Stephen King sztorijainál is hátborzongatóbbat teremtett meg 1872-ben. Egy olyan korszakalkotó remekművet, amely máig megihleti a filmvilágot, újabbnál újabb horrortörténetekkel hozva rá a frászt a világra.
Bram Stoker Dublinban látta meg a napvilágot 1847. november 8-án. Még a szülei sem gondolták, hogy az apró, síró csecsemő felnőttként maga ríkat meg másokat horrormesélőként. Irodalmi ízlését hét ágyban töltött év határozta meg, miután kiskorában beteg lett. Az édesanyja rémtörténeteket mesélt neki élve eltemetett emberekről. Évekkel később ebből a gyerekkori traumából született meg a halhatatlan Drakula gróf története, amelyhez a romániai Havasalföldön egykor uralkodó Vlad Tepes legendáját használta fel és mitizálta. Stokert azóta a horrortörténetek pápájaként emlegetik, akinek zsenialitása abból fakadt, hogy rájött: az embert nem a szörnyek, hanem a saját félelmei kergetik az őrületbe.
Bram Stoker zsigeri rettegést engedett szabadjára, az idők során pedig sokakban felvetődött a kérdés, hogy mi van akkor, ha a vámpírmese nem csak a képzelet szüleménye. Mutatjuk a legbrutálisabb, igazi vámpírsztorikat, amiktől este tuti biztos, hogy a fejedre húzod a takarót! Összeszedtük neked a 3 legrémisztőbb vámpírsztorit.
Sokkolta a világot 2022-ben, hogy egy ásatás során mire bukkantak a lengyel Pień faluban. A föld alatt egy Zosia nevű nő csontvázát találták meg, amelyet több mint 400 éve rejtettek el a helyiek ősei. A régészek is megdöbbentek, amikor a titokzatos sírt felnyitották: a nyomok alapján a nőt vámpírnak hitték, ezért élve eltemették. A nyaka fölé egy pengeéles sarlót rögzítettek a koporsóban, hogyha véletlenül felülne, biztosan elvágja a torkát. A bal lábának egy ujjára lakat került, ami a korabeli hiedelmek szerint a végleges lezárást szimbolizálja. Hogy miért hitték vámpírnak, arra egy DNS-vizsgálat eredménye szolgált válaszul. Mint kiderült, Zosia genetikai rendellenességgel küzdött, ami miatt a teste látványosan eltorzult és fizikai fájdalmak gyötörték.
A horvátok is büszkélkedhetnek saját „vámpírral”. Az idei év elején egy 15. századi sírboltban bukkantak rá a zágrábi vérszívóra, aki azóta világszerte ismert lett. Az átkozott, veszélyesnek hitt férfit szokatlan rituáléval végezték ki: az állkapcsát szétfeszítették, és egy ököl nagyságú követ tömtek a szájába. Ez a módszer a középkori Európában a vámpírok elleni védekezés legdurvább formája volt. Így védték magukat az élők a halhatatlanokkal szemben azt gondolva, ha ki is másznak a sírból, foguk már nem lesz, amivel támadhatnának.
Ha azt hinnéd, hogy a vámpírőrület csak a középkorra volt jellemző, akkor tévedsz. Tavaly, 2025 közepén az amerikai hatóságok lecsaptak egy vallási szektára, amelynek tagjai valódi vámpíroknak vallották magukat. A tagok rítusokat végeztek, emberi vért ittak és egy modern, föld alatti hálózatot építettek ki. A híradások szerint önkéntes donorokat szereztek maguknak dark webes fórumokon, hogy friss vérhez jussanak. A házkutatáskor sokkoló látvány fogadta a nyomozókat: halmokban álltak hűtött vértasakok és okkult tárgyak. A szektáról azt rebesgették, hogy Bram Stoker regényére „szentírásként” tekintettek.
