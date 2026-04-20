114 éve született a Drakula alkotója – íme 3 valódi vámpírtörténet

A mai napig formálják az irodalmat, ezáltal az emberek gondolkodását is egy világhírű ír férfi rémtörténetei. Bram Stoker, a Drakula könyv megalkotója 114 éve a mai napon, 1912. április 20-án hunyt el. Előtte tisztelegve három olyan rémtörténetet osztunk meg, amelyek egyesek szerint valódi vámpírokról szólnak. Kapaszkodj meg, mert ha ezt elolvasod, biztosan nem lesz nyugodt éjszakád!

Bram Stoker Drakula-története nemcsak a művészvilágot, hanem a bűnözőket is megihlette. Fotó: 123RF

Hogyan született meg Bram Stoker Drakula-története?

Halálhörgés és siralom, zokogás és félelem: a tömény rettegés járja át Bram Stoker könyvének, Drakula történetének lapjait. A horrorpápa még Stephen King sztorijainál is hátborzongatóbbat teremtett meg 1872-ben. Egy olyan korszakalkotó remekművet, amely máig megihleti a filmvilágot, újabbnál újabb horrortörténetekkel hozva rá a frászt a világra.

Bram Stoker Dublinban látta meg a napvilágot 1847. november 8-án. Még a szülei sem gondolták, hogy az apró, síró csecsemő felnőttként maga ríkat meg másokat horrormesélőként. Irodalmi ízlését hét ágyban töltött év határozta meg, miután kiskorában beteg lett. Az édesanyja rémtörténeteket mesélt neki élve eltemetett emberekről. Évekkel később ebből a gyerekkori traumából született meg a halhatatlan Drakula gróf története, amelyhez a romániai Havasalföldön egykor uralkodó Vlad Tepes legendáját használta fel és mitizálta. Stokert azóta a horrortörténetek pápájaként emlegetik, akinek zsenialitása abból fakadt, hogy rájött: az embert nem a szörnyek, hanem a saját félelmei kergetik az őrületbe.

Bram Stokerre édesanyja rémtörténetei hatottak, amelyek miatt később megírta legendás könyvét.

Bram Stoker zsigeri rettegést engedett szabadjára, az idők során pedig sokakban felvetődött a kérdés, hogy mi van akkor, ha a vámpírmese nem csak a képzelet szüleménye. Mutatjuk a legbrutálisabb, igazi vámpírsztorikat, amiktől este tuti biztos, hogy a fejedre húzod a takarót! Összeszedtük neked a 3 legrémisztőbb vámpírsztorit.