Kvíz: Gary Oldman vért izzadt, mire igazán elismerte a szakma – te mennyit tudsz a születésnapos sztárról?

Ma lett 68 éves Hollywood kaméleonja, az egyik legnagyobb átalakuló, Gary Oldman. A színész neve mellett több mint 100 film szerepel az IMDB-n, melyek között találunk olyan klasszikusokat, mint a Drakula vagy A legsötétebb óra, és olyan elborult alkotásokat is, mint a Sid és Nancy. Az ünnepelt tiszteletére készítettünk egy kvízt, amivel letesztelhetik az olvasók, mennyire ismerik a legendás Gary Oldmant.

Gary Oldman későn kapta az igazi elismeréseket, pedig generációja egyik legnagyobb színésze (Fotó: Ariana Ruiz/BNS)

Gary Oldman filmjei

Gary Oldman, mint sok angol származású kollégája, a színházban, a világot jelentő deszkákon kezdte színészi pályafutását. Tanulmányait is drámatagozaton végezte, és diplomát is szerzett. A színházban is kiemelkedő tehetségnek bizonyult, azonban a ‘80-as évek közepén végre belekóstolhatott a filmek világába is. Első filmszerepét a Remembrance című angol moziban kapta, melyben egy tengerészgyalogos, Daniel szerepét játszotta. Daniel és társai a 6 hónapos kihajózásuk előtti estét emlékezetessé akarják tenni, így megindulnak a plymouth-i éjszakába, aminek azonban erőszakos következményei lesznek. Ugyan a Remembrance fontos darabja a filmográfiájának, nem ez a szerep volt az, amivel felkerült a térképre.

Sid Vicious szerepe tette fel a térképre Gary Oldmant (Fotó: Initial Pictures)

Gary Oldman első nagyobb szerepe

Sid és Nancy (1986)

A Sid és Nancy című életrajzi drámában Sid Vicious, a Sex Pistols angol punkzenekar legendás basszusgitárosának szerepét alakította. Sid önmagában is ellentmondásos alak volt, barátnőjével, Nancy Spungennel együtt pedig halálos párost alkottak, a szó legszorosabb értelmében. Alex Cox filmje pozitív fogadtatásban részesült, a Nancy szerepét alakító Chloe Webb pedig BAFTA-díjat kapott játékáért. Gary Oldman már ebben a szerepben is megmutatta, hogy ha átalakulásról van szó, őt nem nagyon lehet zavarba hozni, de persze a karrier java és az igazán erősen elmaszkírozott szerepek még hátra voltak.

Gary Oldman és Chloe Webb szinte megszólalásig hasonlítottak Sidre és Nancyre (Fotó: Initial Pictures)

Az 1990-es évek nagy szerepei

Ebben az időszakban Gary Oldman filmjeiben csupa legendás, közismert, hol fiktív, hol létező alakot formált meg. 1991-ben a JFK-A nyitott dosszié című, sztárokkal telepakolt drámában alakította John F. Kennedy feltételezett gyilkosa, Lee Harvey Oswald szerepét. Olyan arcok mellett tűnt fel, mint Kevin Costner, Jack Lemmon és Sally Kirkland. Ezután nem kisebb rendező választotta ki a sötétség szemfogas ura, Dracula gróf szerepére, mint Francis Ford Coppola, aki Bram Stoker klasszikusa alapján rendezte meg a Dracula című filmet. Ez az a mozi, amiben ismét a felismerhetetlenségig átalakították Gary Oldmant, és amiben állítólag Winona Ryder és Keanu Reeves valóban összeházasodtak az oltár előtt. 1994-ben ismét egy “halhatatlan” zenei alakot játszott, a Halhatatlan kedves című filmben Ludwig van Beethoven zeneszerző bőrébe bújt. Néhány évvel később ismét különös fizimiskát öltött a nemrég születésnapos Luc Besson rendezte Ötödik elemben, melyben a főgonosz Zorg szerepét alakította Mila Jovovich és Bruce Willis mellett. Ekkora már szinte bevett szokássá vált Hollywoodban, hogy ha főgonoszról van szó, Gary Oldman neve szerepel a lista elején. Zseniálisan tudta alakítani a leggonoszabb karaktereket is, egy kicsit mintha bele is szorult volna ebbe a skatulyába, amiből a 2000-es évek egyik legnagyobb filmfranchise-ának köszönhetően mászott ki.