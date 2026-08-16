A délkelet-ázsiai örökzöld fa csillag alakú, szárított termését sokféleképpen hasznosíthatjuk. A különleges illatán és aromáján túl, a háztartásban számos egyéb módon is lehetőség nyílik a csillagánizs felhasználására.

Mire jó a csillagánizs? 10 szuper tipp a felhasználásához

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• Egyre több helyen kapható csillagánizs, már nemcsak a gyógynövényboltokban, és bio szaküzletekben, hanem nagyobb áruházakban is be lehet szerezni ezt a különleges keleti alapanyagot.

• Nemcsak a konyhában, hanem a háztartás többi részén is nagyszerűen fel lehet használni, nemcsak kellemes az illata, hanem a hatása is hasznos.

• Ha te is gondolkoztál már rajta a bolt polca előtt állva, hogy mire jó a csillagánizs, akkor olvasd el szuper tippjeinket, és használd bátran az otthonodban.

A csillagánizs felhasználása – 10 szuper ötlet

1. Ha már unjuk a levendulát

A kínai ánizs intenzív illata is segíthet távol tartani a molyokat. Tegyünk belőle egy vászonzsákba, és helyezzük a ruhásszekrénybe. Olvass még több hatékony praktikát a molylepkék ellen az Origo oldalán!

2. Frissítsük fel csillagánizzsal a hűtőszekrényt

Ha kedveljük a markáns fűszerességet, egy kis tálkába tett csillagos ánizs kellemesebb illatot adhat a hűtő belsejének.

3. Fűszerezzük meg a tisztítószereket

A beáztatott termés antibakteriális és gombaellenes tulajdonságai mellett, kellemesen édeskés illatot is kölcsönöz a házi ecetes keverékeknek.

4. Készítsünk dekor csillagánizst

Lepjük meg otthonunkat egy dekoratív és hosszan illatozó lakásdísszel. Ehhez egyszerűen használjunk szárított csillagánizst, szegfűszeget és egész fahéjat.

5. Gőzölgő, házi aromaterápia

Forraljunk fel kínai ánizst fahéjjal és citrushéjjal, majd hagyjuk magától kihűlni. Ez az illatos gőz természetes módon segít felfrissíteni a lakás levegőjét.

6. Készítsünk csillagánizs teát

A csillagánizs hatása csodálatos, így teát is készíthetünk belőle. A főzet támogathatja a légutak egészségét és az emésztés működését, de nyugtató hatásáról is ismert. Elkészítéséhez 2 dl forró vízre, 1 teáskanál fekete teára és 1 szem csillagánizsra lesz szükségünk.