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Mire jó a csillagánizs? 10 szuper tipp a felhasználásához

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csillagánizs
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 16. 15:00
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A csillagánizs csillag alakú, szárított termése egy hasznos háztartási alapanyag. Mire érdemes használni? Mutatjuk a legjobb ötleteket!
N.T.
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A délkelet-ázsiai örökzöld fa csillag alakú, szárított termését sokféleképpen hasznosíthatjuk. A különleges illatán és aromáján túl, a háztartásban számos egyéb módon is lehetőség nyílik a csillagánizs felhasználására.

Mire jó a csillagánizs? 10 szuper tipp a felhasználásához
Mire jó a csillagánizs? 10 szuper tipp a felhasználásához
Fotó: Forrás: Flickr.com

   • Egyre több helyen kapható csillagánizs, már nemcsak a gyógynövényboltokban, és bio szaküzletekben, hanem nagyobb áruházakban is be lehet szerezni ezt a különleges keleti alapanyagot.
   • Nemcsak a konyhában, hanem a háztartás többi részén is nagyszerűen fel lehet használni, nemcsak kellemes az illata, hanem a hatása is hasznos.
   • Ha te is gondolkoztál már rajta a bolt polca előtt állva, hogy mire jó a csillagánizs, akkor olvasd el szuper tippjeinket, és használd bátran az otthonodban.

A csillagánizs felhasználása – 10 szuper ötlet

1. Ha már unjuk a levendulát

A kínai ánizs intenzív illata is segíthet távol tartani a molyokat. Tegyünk belőle egy vászonzsákba, és helyezzük a ruhásszekrénybe. Olvass még több hatékony praktikát a molylepkék ellen az Origo oldalán!

2. Frissítsük fel csillagánizzsal a hűtőszekrényt

Ha kedveljük a markáns fűszerességet, egy kis tálkába tett csillagos ánizs kellemesebb illatot adhat a hűtő belsejének.

3. Fűszerezzük meg a tisztítószereket

A beáztatott termés antibakteriális és gombaellenes tulajdonságai mellett, kellemesen édeskés illatot is kölcsönöz a házi ecetes keverékeknek.

4. Készítsünk dekor csillagánizst

Lepjük meg otthonunkat egy dekoratív és hosszan illatozó lakásdísszel. Ehhez egyszerűen használjunk szárított csillagánizst, szegfűszeget és egész fahéjat.

5. Gőzölgő, házi aromaterápia

Forraljunk fel kínai ánizst fahéjjal és citrushéjjal, majd hagyjuk magától kihűlni. Ez az illatos gőz természetes módon segít felfrissíteni a lakás levegőjét.

6. Készítsünk csillagánizs teát

A csillagánizs hatása csodálatos, így teát is készíthetünk belőle. A főzet támogathatja a légutak egészségét és az emésztés működését, de nyugtató hatásáról is ismert. Elkészítéséhez 2 dl forró vízre, 1 teáskanál fekete teára és 1 szem csillagánizsra lesz szükségünk.

7. Egyszerű és nagyszerű füstölő

Izzítsunk fel széntablettát egy hőálló tálkában, majd szórjunk rá egy kevés őrölt csillagos ánizst. Jellegzetes illata kellemes hangulatot teremthet.

8. Sokoldalú társ a konyhában

A kínai ötfűszer-keverék egyik alapanyagának édeskés, keleties aromája jól illik sültekhez, ázsiai levesekhez, ragukhoz, desszertekhez, kompótokhoz és italokhoz.

9. Kettő az egyben padlótakarítás

Helyezzünk néhány szem csillagánizst a porzsákba vagy a szűrő mellé, így porszívózás közben kellemesebb illat töltheti be a lakást.

10. Figyeljünk a megfelelő fajta csillagánizsra

Mindig ehető kínai csillagánizst használjunk. A kisebb, szabálytalanabb alakú és hegyesebb csúcsú japán változata ugyanis anizatint tartalmaz, ami erősen mérgező - írja a Fanny magazin

 

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