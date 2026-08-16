Mire jó a csillagánizs? 10 szuper tipp a felhasználásához

A délkelet-ázsiai örökzöld fa csillag alakú, szárított termését sokféleképpen hasznosíthatjuk. A különleges illatán és aromáján túl, a háztartásban számos egyéb módon is lehetőség nyílik a csillagánizs felhasználására.
• Egyre több helyen kapható csillagánizs, már nemcsak a gyógynövényboltokban, és bio szaküzletekben, hanem nagyobb áruházakban is be lehet szerezni ezt a különleges keleti alapanyagot.
• Nemcsak a konyhában, hanem a háztartás többi részén is nagyszerűen fel lehet használni, nemcsak kellemes az illata, hanem a hatása is hasznos.
• Ha te is gondolkoztál már rajta a bolt polca előtt állva, hogy mire jó a csillagánizs, akkor olvasd el szuper tippjeinket, és használd bátran az otthonodban.
A kínai ánizs intenzív illata is segíthet távol tartani a molyokat. Tegyünk belőle egy vászonzsákba, és helyezzük a ruhásszekrénybe. Olvass még több hatékony praktikát a molylepkék ellen az Origo oldalán!
Ha kedveljük a markáns fűszerességet, egy kis tálkába tett csillagos ánizs kellemesebb illatot adhat a hűtő belsejének.
A beáztatott termés antibakteriális és gombaellenes tulajdonságai mellett, kellemesen édeskés illatot is kölcsönöz a házi ecetes keverékeknek.
Lepjük meg otthonunkat egy dekoratív és hosszan illatozó lakásdísszel. Ehhez egyszerűen használjunk szárított csillagánizst, szegfűszeget és egész fahéjat.
Forraljunk fel kínai ánizst fahéjjal és citrushéjjal, majd hagyjuk magától kihűlni. Ez az illatos gőz természetes módon segít felfrissíteni a lakás levegőjét.
A csillagánizs hatása csodálatos, így teát is készíthetünk belőle. A főzet támogathatja a légutak egészségét és az emésztés működését, de nyugtató hatásáról is ismert. Elkészítéséhez 2 dl forró vízre, 1 teáskanál fekete teára és 1 szem csillagánizsra lesz szükségünk.
Izzítsunk fel széntablettát egy hőálló tálkában, majd szórjunk rá egy kevés őrölt csillagos ánizst. Jellegzetes illata kellemes hangulatot teremthet.
A kínai ötfűszer-keverék egyik alapanyagának édeskés, keleties aromája jól illik sültekhez, ázsiai levesekhez, ragukhoz, desszertekhez, kompótokhoz és italokhoz.
Helyezzünk néhány szem csillagánizst a porzsákba vagy a szűrő mellé, így porszívózás közben kellemesebb illat töltheti be a lakást.
Mindig ehető kínai csillagánizst használjunk. A kisebb, szabálytalanabb alakú és hegyesebb csúcsú japán változata ugyanis anizatint tartalmaz, ami erősen mérgező - írja a Fanny magazin.
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