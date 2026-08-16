Vége! Szakított Szolnoki Szabolcs és 32 évvel fiatalabb barátnője

2025 elején óriási port kavart, hogy Szolnoki Szabolcs egy középiskolás lánnyal jött össze. A több, mint 50 éves férfi tavaly ismerkedett meg Karolinával, aki akkor 19 éves volt. A Házasság első látásra című műsor szereplői közül többen szólaltak fel a bejelentés után, elítélve Mr. Szabi döntését, ám az idő őt igazolta, mivel másfél évig úgy tűnt, hogy képesek legyőzni a hatalmas korkülönbség okozta akadályokat. Most viszont egy szomorú videó került fel Szabi közösségi oldalára.
Szakítottunk Karolinával és egyidejűleg barátok maradtunk, a legjobb barátomnak is mondhatom. Nagyon értékes másfél év van mögöttünk, amit sok mosolygással, szeretettel, érdekességgel töltöttünk el és meg is szeretném neki ezt köszönni, mivel ő egy nagyon értékes kis teremtés
— mondta közösségi oldalán Mr. Szabi.
Az influenszer azonban nem csak az egyszerű tényt közölte követőivel, hanem az okot is elárulta, amiért már nem működött köztük a kapcsolat. „Annyit elárulhatok, hogy nem a korkülönbség volt a fő probléma, hanem inkább az egészséges életmódhoz való viszonyulásunk” — szögezte le Szolnoki Szabolcs, eloszlatva ezzel a sok pletykát, ami felmerült volna a szakítás körülményeiről.
Mivel ő még nagyon fiatal, én úgy gondolom, hogy sikeres, boldog élete lesz és rám, mint barát mindig számíthat. Szeretném megköszönni neki a velem eltöltött időt és jó egészséget is szeretnék neki kívánni
— jelentette ki Mr. Szabi.
A Házasság első látásra korábbi sztárja ezek után követőihez is intézett pár szép szót és hozzátette, hogy még nincs senki más a képben. „Mr. Szabi szingli lett és ez egy darabig így is marad” — zárta videóját ezzel a mondattal az influenszer. Szolnoki Szabolcs tehát a következő hónapokban csak magára fog figyelni, Karolina is visszatért egy átlagos 20 éves életéhez.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.