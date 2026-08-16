Vége! Szakított Szolnoki Szabolcs és 32 évvel fiatalabb barátnője

2025 elején óriási port kavart, hogy Szolnoki Szabolcs egy középiskolás lánnyal jött össze. A több, mint 50 éves férfi tavaly ismerkedett meg Karolinával, aki akkor 19 éves volt. A Házasság első látásra című műsor szereplői közül többen szólaltak fel a bejelentés után, elítélve Mr. Szabi döntését, ám az idő őt igazolta, mivel másfél évig úgy tűnt, hogy képesek legyőzni a hatalmas korkülönbség okozta akadályokat. Most viszont egy szomorú videó került fel Szabi közösségi oldalára.

Szolnoki Szabolcs barátnője már nincs együtt a sármos influenszerrel (Fotó: Szabolcs László)

Szolnoki Szabolcs és Karolina között véget ért a szerelem

Szakítottunk Karolinával és egyidejűleg barátok maradtunk, a legjobb barátomnak is mondhatom. Nagyon értékes másfél év van mögöttünk, amit sok mosolygással, szeretettel, érdekességgel töltöttünk el és meg is szeretném neki ezt köszönni, mivel ő egy nagyon értékes kis teremtés

— mondta közösségi oldalán Mr. Szabi.

Az influenszer azonban nem csak az egyszerű tényt közölte követőivel, hanem az okot is elárulta, amiért már nem működött köztük a kapcsolat. „Annyit elárulhatok, hogy nem a korkülönbség volt a fő probléma, hanem inkább az egészséges életmódhoz való viszonyulásunk” — szögezte le Szolnoki Szabolcs, eloszlatva ezzel a sok pletykát, ami felmerült volna a szakítás körülményeiről.

A TV2 Házasság első látásra Szabija ismét szabad préda lett a hölgyek számára (Fotó: Instagram)

Szolnoki Szabolcs reméli, hogy megmarad a jó kapcsolat kettőjük között

Mivel ő még nagyon fiatal, én úgy gondolom, hogy sikeres, boldog élete lesz és rám, mint barát mindig számíthat. Szeretném megköszönni neki a velem eltöltött időt és jó egészséget is szeretnék neki kívánni

— jelentette ki Mr. Szabi.

A Házasság első látásra korábbi sztárja ezek után követőihez is intézett pár szép szót és hozzátette, hogy még nincs senki más a képben. „Mr. Szabi szingli lett és ez egy darabig így is marad” — zárta videóját ezzel a mondattal az influenszer. Szolnoki Szabolcs tehát a következő hónapokban csak magára fog figyelni, Karolina is visszatért egy átlagos 20 éves életéhez.