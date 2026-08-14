„Fényképes bizonyítékai” vannak a harmadik világháborúról az időutazónak

Egy magát időutazónak valló férfi azt állítja, látta a harmadik világháborút és erről képeket is megosztott.
A @timevoyaging néven posztoló felhasználó szerint a harmadik világháború a küszöbön áll, és erről „bizonyítékokat” is megosztott. A videókon apokaliptikus robbanások, nukleáris gombafelhők, végül a Föld pusztulása látható. Az „időutazó” azt állítja, a túlélőknek a „Delta bolygóra” kell menekülniük.
A legtöbben csalást kiáltanak
Bár a képek megosztóak, a kommentelők többsége szerint a felvételek csupán mesterséges intelligencia által generált hamisítványok. A profil korábban is állt elő hasonló, meredek elméletekkel ufókról és ősi rejtélyekről.
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