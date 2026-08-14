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„Fényképes bizonyítékai” vannak a harmadik világháborúról az időutazónak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világháború
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 14. 19:00
felvételidőutazó
Hatalmas felzúdulást és pánikot keltett a közösségi médiában egy titokzatos TikTok-felhasználó, aki azt állítja, hogy a jövőből érkezett, és felvételeket hozott a bolygó pusztulásáról. A harmadik világháborúról is mutatott képeket.

Egy magát időutazónak valló férfi azt állítja, látta a harmadik világháborút és erről képeket is megosztott.

A harmadik világháború az időutazó szerint
A harmadik világháború az időutazó szerint

A @timevoyaging néven posztoló felhasználó szerint a harmadik világháború a küszöbön áll, és erről „bizonyítékokat” is megosztott. A videókon apokaliptikus robbanások, nukleáris gombafelhők, végül a Föld pusztulása látható. Az „időutazó” azt állítja, a túlélőknek a „Delta bolygóra” kell menekülniük.

A legtöbben csalást kiáltanak

Bár a képek megosztóak, a kommentelők többsége szerint a felvételek csupán mesterséges intelligencia által generált hamisítványok. A profil korábban is állt elő hasonló, meredek elméletekkel ufókról és ősi rejtélyekről.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu