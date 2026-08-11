A 62 éves színész őszintén megnyílt arról, hogy hét év után felhagyott a teljes absztinenciával, és ismét inni kezdett. Brad Pitt Angelina Jolie-val való válása után tette le az alkoholt és az évek során végig nyíltan vállalta a józanság felé vezető útját.

Brad Pitt alkoholproblémáiról vallott: 7 év józanság után újra inni kezdett (Fotó: picture alliance/Rocco Spaziani/Northfoto)

Brad Pitt alkoholproblémáiról vallott legutóbbi interjújában

alkoholproblémáiról vallott legutóbbi interjújában Angelina Jolie volt férje elárulta, hogy 7 év józanság után visszaesett, újra inni kezdett

volt férje elárulta, hogy 7 év józanság után visszaesett, újra inni kezdett A 62 éves színész a válása után, 2016-ban hagyta abba az ivást, és akkor csatlakozott is egy 12 lépéses programhoz.

Brad Pitt visszaesett: 7 év józanság után újra inni kezdett

Brad Pitt az Esquire magazinnak tett interjújában meglepő vallomást tett. A 62 éves színész azt nyilatkozta, hogy hét év józanság után ismét inni kezdett:

Hét évig józan voltam. Aztán megint visszaestem.

Majd hozzátette, hogy ma már jóval visszafogottabban teszi ezt. Az elmúlt időszakban úgy érezte, hogy képes lehet bizonyos mennyiségű alkoholt elfogyasztani anélkül, hogy ismét ugyanabba a helyzetbe kerülne, mint korábban. Ugyanakkor hamar rájött, hogy számára továbbra sem jó ötlet nagyobb mennyiségben inni. Állítása szerint ma már néhány pohár bort meg tud inni, de ennél többet nem szeretne.

Igen. Hát… ihatok néhányat. De sokat nem. Profi módon kell hozzáállnom.

Brad Pitt Angelina Jolie-val való válása óta nem ivott alkoholt

Alkoholproblémái 2016-ban kerültek a nyilvánosság középpontjába, amikor egy repülőgépen történt incidens után Angelina Jolie beadta a válási papírokat. Az esetet később több hatóság is vizsgálta, mivel a színésznő jogi beadványaiban azt állította, hogy volt férje fizikailag és verbálisan is bántalmazóan viselkedett a repülőút során. És bár Brad Pitt tagadta a bántalmazással kapcsolatos vádakat, azt bevallotta, hogy az alkoholfogyasztás komoly problémát jelentett számára.

Brad Pitt Angelina Jolie-val való szakításánál döbbent rá, hogy alkoholproblémái vannak (Fotó: Justin Tallis/Northfoto)

Brad Pitt józanság felé vezető útját nyíltan vállalta

2019-ben a The New York Times-nak azt nyilatkozta, hogy részt vett egy 12 lépéses programban, ahol az Anonim Alkoholisták találkozói fontos szerepet játszottak a felépülésében.

Ott ültek ezek a férfiak, és olyan nyíltan és őszintén beszéltek, amilyet még soha nem hallottam...

Pár évvel később, 2025-ben Dax Shepard podcast műsorában részletesebben is megnyílt erről az időszakról. Akkor arról beszélt, hogy szüksége volt egyfajta újraindításra, és kész volt szinte bármilyen segítséget elfogadni annak érdekében, hogy rendbe hozza az életét. Brad Pitt józanság felé vezető útjában barátja, Bradley Cooper is fontos szerepet játszott. Állítása szerint színészkollégája végig támogatta őt abban az időszakban, amikor megpróbált változtatni az életén.