„Soha nem iszom... bort” — Kínoktól reszketve halt meg Magyarország világsztárja: örökre Drakula köpenyében nyugszik

Hogyan néz ki egy vámpír? Próbáljunk nem az újabb, csillogós, Robert Pattinson-féle képekre gondolni, hanem a régi, karizmatikus, jelenlétével is borzongató, klasszis ábrázolásról. Lugosi Béla játéka több mint száz évvel előre bebetonozta azt az imázst, ahogy a vámpírokra tekintünk. Minden innen indult és ide fut ki, hozzá mérünk mindenkit, aki vérszívó karaktert jelentet meg a fősodratú filmekben. Megannyi okunk van szeretni őt, a sors mégsem volt túl kegyes vele.

A Lugosi Béla filmek kellemesen megborzongatják az embert (Fotó: Collection ChristopheL: AFP)

12 éves kora óta önmagáról gondoskodott Lugosi Béla

Lugosi Béla (eredetileg Blaskó Béla Ferenc Dezső) a mai Románia területén lévő Lugoson született 1882. október 20-án, Blaskó István és Vojnich Paula negyedik gyermekeként. Apja halála után, mindössze 12 évesen világgá indult alkalmi munkákat vállalni, így került a színjátszás világába is. Tehetségével évről évre feljebb került a színházi hierarchiában, a temesvári színészegyesülettől kezdve a Szegedi Nemzeti Színházon át a Nemzeti Színház tagja lett. Játékáról Kosztolányi Dezső is írt, aki „csinos, magyar hősszerelmesként” jellemezte a fiatal színészt. A magyar némafilmek debütálásakor Olt Arisztid néven kezdte el első mozgóképes munkáit.

Kevésbé ismert sztori, hogy Lugosi szolgált az osztrák-magyar seregben az első világháború alatt, ahol majdnem életét vesztette. Egy kiküldetés során az egységével orosz géppuskafészekkel találták szembe magukat, Béla pedig fedezékbe húzódott egy nagy fa mögé. A rejteket nyújtó fa mögött észrevette, hogy a társát meglőtték, akiért hősiesen kiment a golyótenger közé, miajd észrevette, hogy a fát ahol elbújt, kilőtték bombával.

Ha ottmaradt volna, valószínűleg ezt a cikket se írhatnánk meg. A fronton később sérülést szerzett, minek következtében fájdalomcsillapítókkal kezelte magát. Minden bizonnyal ezek vezettek a későbbi morfium problémáihoz.

Lugosi Béla megtanulta az angol nyelvet, de az akcentusától soha nem vállt meg teljesen (Fotó: Michael A. Dean / © Wikipédia)

A világháborút követően a kiütköző politikai állásfoglalása miatt Amerikába emigrált. Beilleszkedése az amerikai miliőbe nem volt egyszerű, az angol nyelvvel sokáig problémái voltak. New Yorkban játszott először magyar színházakban, aztán a Broadway-n. Itt játszotta el egyébként először a Bram Stoker Drakula történetét. A darabot évekig láthatta a közönség és annyira sikeres volt, hogy a Universal Pictures filmre vitte 1931-ben.