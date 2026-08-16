Mintha egy sci-fiben lennél: elképesztő, mi épült Kínában

A kínai Csungking városa eddig is híres volt a meredek hegyoldalakra épített, többszintes utcáiról és a lakóházakon áthaladó magasvasútjáról, de a legújabb mérnöki teljesítménye még ezen is túltesz. Wushan megyében nemrég adták át azt a komplexumot, amely a világ leghosszabb mozgólépcsője címre tarthat igényt.
Az „Istennő” névre keresztelt rendszer 905 méter hosszan kanyarog a sziklák között, és mintegy 244 méteres szintkülönbséget hidal át. Ez a magasság egy 80 emeletes felhőkarcoló méretének felel meg.
Bár a szerkezetet egyetlen egységként emlegetik, valójában egy bonyolult technológiai hálózatról van szó. A 23 millió dolláros (azaz több mint 7,1 milliárd forintos) beruházás keretében 21 különálló mozgólépcsőt, 8 liftet és 4 mozgójárdát kapcsoltak össze gyalogoshidakkal. Az utasoknak tehát nem kell lépcsőt mászniuk, de a türelmükre szükség van: a teljes táv megtétele alulról a csúcsig több mint húsz percet vesz igénybe. A tervezők szerint a környék extrém domborzati viszonyai nélkül lehetetlen lett volna ilyen méretű szerkezetet létrehozni, hiszen a monumentális építményhez a hegyoldal adja a tartóvázat.
A fejlesztés nem csupán turisztikai látványosság, hanem gyakorlati megoldás is a helyiek és az ide látogatók számára. A mozgólépcsőrendszer egy rendkívül meredek, régi lépcsősort váltott ki, amelyen a feljutás korábban komoly fizikai megterhelést jelentett. Mivel a sűrűn beépített területen a közúti közlekedés is nehézkes, csúcsidőben az autóút akár egy órát is igénybe vehetett a szerpentineken. A négy évig tartó építkezés során a legnagyobb kihívást a föld alatti közműhálózat megóvása és a forgalmas utak feletti biztonságos rögzítés jelentette.
A tervezési fázisban több lehetőség is felmerült a szintkülönbség leküzdésére: vizsgálták a sikló, a libegő és a hagyományos felvonók telepítését is. Végül a mozgólépcsős megoldás mellett döntöttek, mert ez biztosítja a legegyenletesebb utasáramlást a hegyoldalban. A „cyberpunk” stílusáról ismert város, Csungking ezzel újabb futurisztikus elemet adott a látképéhez, amely egyszerre szolgálja a közlekedés hatékonyságát és a panorámában gyönyörködni vágyó utazókat.
Nézz körül ebben az őrületes városban, Csungkingban az alábi videóban is:
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