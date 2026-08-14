Véget ér a nyolcéves balszerencse: négy csillagjegy életébe végre hatalmas sikerek érkeznek

Amy Demure asztrológus szerint ezek a jegyek az elmúlt csaknem egy évtizedben fájdalmas karmikus ciklusokon és szívfájdalmakon mentek keresztül. A következő hónapokban azonban pont azokon az életterületeken számíthatnak kiemelkedő fordulatokra, ahol korábban a legtöbbet szenvedtek. A horoszkópod elárulja, sikeres leszel-e.

Nyolcéves balszerencse ér véget: a horoszkópod elárulja, te sikeres leszel-e

Fotó: Maria Markevich / Shutterstock

1. Bika horoszkóp

A Bika jegyűek számára 2018-tól egészen idén júliusig az Uránusz a saját jegyükben tartózkodott, ami valóságos „romboló golyóként” viselkedett a magánéletükben, karrierjükben és pénzügyeikben is. A mérgező kapcsolatok és anyagi nehézségek korszaka után az Uránusz most átlépett az Ikrekbe, az Oroszlán jegyében járó Jupiter pedig hatalmas lökést ad a Bikáknak, elhozva a jól megérdemelt boldogságot és sikert.

2. Skorpió horoszkóp

Mivel a Bika a Skorpió szemközti (testvér)jegye, az elmúlt nyolc év a Skorpiók számára is kész katasztrófa volt, tele kiszámíthatatlan szakításokkal és se veled, se nélküled kapcsolatokkal, amelyek teljesen felemésztették az energiájukat. Ennek a nehéz időszaknak most hivatalosan is vége: az új bolygóállásoknak köszönhetően a Skorpiókra végre ráköszönt a szerencse a szerelemben, és esélyt kapnak egy elkötelezett, egészséges párkapcsolatra.

3. Vízöntő horoszkóp

A Vízöntők az elmúlt nyolc évben mély árulásokat és bizalomvesztést éltek át, mind a baráti, mind a szerelmi kapcsolataikban. Gyakran szembesültek hazugságokkal és hirtelen eltűnésekkel (ghosting), ami miatt megkérdőjelezték a saját értékeiket. Most azonban az ő életük is 180 fokos fordulatot vesz: a kozmikus káoszt hűséges, őszinte és elkötelezett emberek érkezése váltja fel.

4. Oroszlán horoszkóp

Az Oroszlánok mögött igazi érzelmi hullámvasút áll, amelyet a karrier stagnálása és a magánéleti kudarcok jellemeztek – egyszerűen képtelenek voltak egyről a kettőre jutni vagy vagyont építeni. Kitartásukért cserébe most életük egyik legszerencsésebb fejezete kezdődik, mivel a Jupiter az ő jegyükben jár. Olyan gyors és jelentős szakmai előmenetelre számíthatnak, amilyenre korábban soha nem volt példa, így végre elérhetik a legnagyobb céljaikat.