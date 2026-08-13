Nem hiszed el, milyen pályára lépett Matt Damon csodaszép lánya

Matt Damon lánya modellkarrierbe kezdett. Isabella Damon szerződést kötött a világ egyik legismertebb modellügynökségével, az IMG Models-szel. Ugyanoda, ahova más hírességek – Naomi Watts és Jude Law – gyerekei is korábban már leszerződtek.

Matt Damon lánya, Isabelle leszerződött az IMG Models-hez

(Fotó: Lev Radin/Northfoto)

Isabella Damon modellkarrierbe kezdett

modellkarrierbe kezdett Matt Damon lánya szerződést kötött az IMG Models ügynökséggel

lánya szerződést kötött az ügynökséggel Nem ő az első nepo baby, aki csatlakozott a világ egyik legismertebb modellügynökségéhez: Kai Schreiber és Iris Law is náluk van leszerződve.

Matt Damon csodaszép lánya világhírnévre vágyik

Matt Damon lánya, Isabella Damon fontos lépést tett saját karrierje felépítésében: szerződést kötött az IMG Models-szel. Az ügynökség honlapján már szerepel a profilja, amely szerint New Yorkban él és innen építi modellpályafutását. A húszéves lány számára nem teljesen új a kamera előtti szereplés. Már korábban is készült róla professzionális fotósorozat, amelyben mostohanővére is közreműködött. Az egyik képet Alexia Barroso Instagram-oldalán is közzétette.

Matt Damon’s daughter Isabella signs with IMG Models https://t.co/fbMEvTtOVC pic.twitter.com/bqnqK9jbxV — Page Six (@PageSix) August 10, 2026

A nepo baby-k kedvenc modellügynöksége

Az IMG Models az egyik legjobban elismert név a szakmában. Az ügynökség olyan ismert modelleket képvisel, mint Claudia Schiffer, Stephanie Seymour és Alex Consani, miközben több híres szülő gyermekének – nepo baby-knek – a karrierje is hozzájuk kötődik. Matt Damon lánya mellett például Iris Law, Jude Law és Sadie Frost lánya, valamint Kai Schreiber, Naomi Watts és Liev Schreiber gyermeke is az IMG modelljei közé tartoznak.

Matt Damonnek három vér szerinti és egy mostohalánya van feleségétől, Luciana Barrosótól

(Fotó: KGC-315/Cat Morley/Northfoto)

Nem ő az első Matt Damon gyerekei közül, aki saját karrierbe kezdett

Matt Damon és Luciana Damon közel két évtizede házasok. Ezalatt az idő alatt három közös lányuk született: Isabella 2006-ban, Gia 2008-ban, Stella pedig 2010-ben. De Lucianának korábbi kapcsolatából született egy lánya, Alexia Barroso is, akit a színész sajátjaként nevel. Matt Damon mostohalánya pedig már korábban elindította saját filmes karrierjét: fotósként, valamint videós operatőrként dolgozik. Matt Damon és Ben Affleck 2024-es Apple TV-filmjében, a A felbújtókban is már a kamerás stáb tagjaként vett részt.