Arne Slot teljesen megőrült; durva, mivel gyanúsítják

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 14:30
Arne Slot a Liverpool-Crystal Palace Ligakupa-nyolcaddöntőben csapat a harmadik számú hálóőrét, Freddie Woodmant állította a kapuba, míg őrült döntésének köszönhetően Szoboszlai Dominik keretben sem volt; A Vörösök szurkolói azzal vádolják a holland szakembert, hogy nem akar semmit alkotni, csak a menesztését várja; Csötönyi Sándor elárulta, miért repültek Süllős Gyulák Kenyába. Ezek voltak a Borsonline legolvasottabb sportcikkei.

Arne Slot eddig sem félt a merész húzásoktól, de nemrég olyat őrületes döntés hozott, amivel könnyen elszakadhatott a cérna Liverpoolban. A holland menedzser a Ligakupa nyolcaddöntőjében, a Liverpool-Crystal Palace (0-3) találkozón a harmadik számú kapust, Freddie Woodmant küldte a kezdőbe. Kerkez Milos végigjátszotta a találkozót, míg Szoboszlai Dominik a keretben sem volt - részletekről ezen a linken olvashatsz.

Döbbenet mindaz, ami a Liverpool csapatánál történik. Az angol bajnok októberben pontot sem szerzett a ligában, öt győzelem után sorozatban négy vereség jött össze a Premier League-ben. Nyáron több alapember távozott a klubtól, az újakat egyelőre nem tudta beépíteni Arne Slot. Egyes elvakult Liverpool-drukkerek szerint a holland szakember már nem is akar semmit sem alkotni, csak arra vár, hogy kirúgják - részletekről ide kattintva olvashatsz.

Gyászol a magyar sport. A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg abban a kenyai repülőgép-balesetben, amely kedden történt. A Bors információi szerint a sportvezető kisfia és kislánya is életüket vesztették, sőt, több családtagja is az áldozatok között van. Csötönyi Sándor, az ökölvívó szövetség tiszteletbeli elnöke a Borsnak elmondta, Süllős Gyula azért utazott Kenyába, hogy kiengedje a gőzt - a teljes interjút IDE kattintva olvashatod el.

