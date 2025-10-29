Arne Slot gyáván feladta, Szoboszlai Dominik nélkül kiesett a Liverpool

Már a kezdőcsapaton is látszott, Arne Slot inkább pihentette sztárjait, mint harcolt volna a továbbjutásért a Ligakupában. A holland edző be sem nevezte legjobbjait a Liverpool-Crystal Palace meccsre, többek között a csapat jelenleg magasan kiemelkedő focistája, Szoboszlai Dominik is a kispad mögül, civilben nézte a találkozót. A Palace ezt köszönte szépen, a Szuperkupa és a bajnokság után ezúttal is legyőzte a Poolt, most 3-0-ra.

Arne Slot tétlenül nézte a Liverpool-Crystal Palace meccset Fotó: Molly Darlington

A kezdőcsapatban rengeteg fiatal mellett ott volt Kerkez Milos, az utánpótlással feltöltött kispadra pedig Pécsi Ármin ülhetett le cserekapusként A vendégek az első félidő végén döntöttek el minden fontos kérdést, Sarr duplájával 2-0-s lett a londoni előny. A folytatásban is látszott, a Liverpool nagy erőket nem mozgatott meg a továbbjutásért, Arne Slot és a gárda szinte már a meccs előtt elfogadta a kiesést. A hajrában a szakadó esőben a nézők és a csapatok is csak azt várták, fújják le az összecsapást, de azért Yeremi Pino még beállította a 3-0-s vendégsikert.

Bajnoki jön a Liverpool-Crystal Palace után

A Liverpool utóbbi hét meccséből hatot elveszített. A sztárok most pihenhettek, szombaton odahaza az Aston Villa elleni bajnokin kiderül, mennyire volt hatásos Arne Slot stratégiája.