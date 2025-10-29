Arne Slot az állásával játszik, nem kell neki Szoboszlai

Mindenki jól láthatja, az egy hónapja szenvedő Liverpoolban Szoboszlai Dominik az állandó, biztos pont. A magyar középpályás vesztes találkozókon is a mezőny legjobbja, tényleg nem ő tehet arról, hogy a Pool az utolsó hat tétmeccséből ötöt is elveszített. Ezek után érdekes döntés született a Liverpool-Crystal Palace Ligakupa-meccs előtt.

Szoboszlai nem játszik a Liverpool-Crystal Palace meccsen Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szoboszlainak valóban jár a pihenő, azt azonban kevesen gondolták volna, hogy Arne Slot számos más sztárjával együtt be se nevezi Dominikot a Ligakupában. Márpedig azt nehéz lesz megmagyarázni, ha kiesik a csapat.

Jó hír, hogy Kerkez Milos ott van a kezőcsapatban, Pécsi Ármin pedig először kispados tétmeccsen a Liverpool felnőtt együttesében.

A Vörösök kezdőcsapata a Liverpool-Crystal Palace meccsen