Arne Slot az állásával játszik, nem kell neki Szoboszlai

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 19:33 / FRISSÍTÉS: 2025. október 29. 19:34
Liverpool Football ClubCrystal Palace
Lehet, hogy a Ligakupa már nem is fontos a holland edzőnek? Arne Slot pihenteti Szoboszlai Dominikot a Liverpool-Crystal Palace meccsen.

Mindenki jól láthatja, az egy hónapja szenvedő Liverpoolban Szoboszlai Dominik az állandó, biztos pont. A magyar középpályás vesztes találkozókon is a mezőny legjobbja, tényleg nem ő tehet arról, hogy a Pool az utolsó hat tétmeccséből ötöt is elveszített. Ezek után érdekes döntés született a Liverpool-Crystal Palace Ligakupa-meccs előtt.

Szoboszlai nem játszik a Liverpool-Crystal Palace meccsen
Szoboszlai nem játszik a Liverpool-Crystal Palace meccsen Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szoboszlainak valóban jár a pihenő, azt azonban kevesen gondolták volna, hogy Arne Slot számos más sztárjával együtt be se nevezi Dominikot a Ligakupában. Márpedig azt nehéz lesz megmagyarázni, ha kiesik a csapat.

Jó hír, hogy Kerkez Milos ott van a kezőcsapatban, Pécsi Ármin pedig először kispados tétmeccsen a Liverpool felnőtt együttesében.

A Vörösök kezdőcsapata a Liverpool-Crystal Palace meccsen

 

 

