Megszólalt az ügyészség Berki Krisztián haláláról: máig nem tudni, ki volt a dílere

Májusban lesz négy éve, hogy Berki Krisztián váratlanul életét vesztette. A celeb halála után a rendőrség is nyomozásba kezdett, különös tekintettel arra, hogy a tragédiát követően a helyszínelők kábítószergyanús anyagokra is bukkantak a helyszínen.

Berki Krisztián halála körül máig nincs minden kérdés tisztázva Fotó: Knap Zoltán

A hatóságok igen hamar azonosították is a lehetséges dílert a 42 éves K. István személyében, akinek a lakásán 50 gramm kokaint és marihuánát, valamint kábítószerrel szennyezett eszközöket találtak. Egy évvel a haláleset után azonban váratlan fordulat történt: a rendőrség lezárta a nyomozást a vecsési férfi esetében, és végül nem drogkereskedelemmel, csak kábítószer birtoklásával vádolta meg az ügyészség.

Megszólaltak a hatóságok: máig rejtély, ki lehetett Berki Krisztián dílere

Most, évekkel később a Blikk kérdésére válaszolva a hatóságok elárulták: továbbra sem tisztázott, kitől juthatott Berki kábítószerhez.

A kérdezett halálesetet követő nyomozás során nem lehetett kétséget kizáróan azonosítani a kábítószert értékesítő személyt. A rendőrség két gyanúsítottat hallgatott ki, akikkel szemben a nyomozás eredményeképpen csak csekély mennyiségű kábítószer birtoklása volt bizonyítható. Mindkét férfi vállalta és elvégezte a kábítószerrel kapcsolatos megelőző-felvilágosító szolgáltatást, ezért velük szemben a törvény kötelező rendelkezése alapján az eljárást meg kellett szüntetni

– árulta el a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője, Rab Ferenc Levente.