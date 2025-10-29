„Mintha megállt volna az élet” - Erdei Zsolt megkönnyezte Süllős Gyula tragédiáját

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. Az első sajtóinformációkkal ellentétben a Bors megtudta, hogy a sportvezetőnek nem maradtak itthon gyermekei. Süllős egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak. Sőt, további családtagok is életüket vesztették a tragédiában. A hír az ökölvívó-társadalmat különösen mélyen megrázta. Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi elnöke, könnyeivel küszködve nyilatkozott a Borsnak.

Süllős Gyula családjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben Fotó: MTI

„Azóta sem tudok magamhoz térni, mert rendkívül lesújtó volt a hír. Gyuszi régóta tagja, sőt alelnöke is volt a szövetségnek. Igazi ökölvívás-szerető ember volt, aki mindig ott volt a rendezvényeinken, és mindvégig támogatta a sportágat. Nemcsak ő, hanem a családja is, hiszen az édesanyját is ismertem.”

„Amikor meghallottuk a hírt, mintha megállt volna az élet. Sokan szóhoz sem jutottak, megfagyott a levegő. Ez egy olyan tragédia, amit az ember fel sem tud fogni. Felfoghatatlan, hogy ilyen fiatalon ment el, és vele együtt családja, a gyerekek… Ez mindannyiunkat nagyon megérintett, és nemcsak engem, hanem az egész ökölvívó-társadalmat, hiszen mindenki ismerte őt.”

Erdei Zsolt megrendülten beszélt Süllős Gyula tragédiájáról

„Mindketten tiszteltük és megbecsültük egymást. Nagy űrt hagy maga után, ez az igazság. Olyan érzés ez, amikor elmegy valaki, aki ugyan nem volt közeli barát, de olyan ember, aki rengeteget tett az ökölvívásért, aki szívét-lelkét beletette ebbe a sportba. Gyuszi óriási segítsége volt a magyar ökölvívásnak – és most egyszerűen nincs többé.”

A sportvezetőt és családját rengetegen ismerték és szerették, hiszen gyakran együtt jelentek meg a hazai bokszélet eseményein. Legutóbb is ott voltak a Magyar Ökölvívó Szövetség századik születésnapjára rendezett gálán, a Hősök terén.

Kedden érkezett a tragikus hír, hogy Süllős Gyula több családtagjával együtt egy balesetben életét vesztette

- olvasható a Vasas által kiadott közleményben. A klub hozzátette, hogy „a Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget.”