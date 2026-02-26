Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Lencsevégre kapták őket: Nem akárkivel vacsorázgatott Budapesten Dzsudzsák Balázs

Dzsudzsák Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 07:00
étteremSzoboszlai Dominik
Az étterem tulajdonosa hozta nyilvnosságra a képet. Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik együtt vacsoráztak.

Szoboszlai Dominikkal vacsorázott Budapesten Dzsudzsák Balázs. A Liverpool magyar válogatott középpályását és a DVSC csapatkapitányát egy belvárosi étteremben ülve kapták lencsevégre.

Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik
Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik együtt vacsoráztak Fotó: Mediaworks

Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik együtt vacsoráztak

Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik közös fotóját az étterem tulajdonosa hozta nyilvánosságra. Az üzletember ugyanis jó barátságot ápol a Debrecen 109-szeres magyar válogatott labdarúgójával.

Dzsudzsák Balázs számomra nemcsak egy tehetséges labdarúgó, hanem egy igazi vezető, aki kiteszi a szívét a pályára. Nagyszerű focista és ember, a barátsága értékes. További sok sikert kívánok, testvérem. Mindig veled vagyok

– fogalmazott az étterem Instagram-oldalán a tulajdonos, aki bejegyzésében osztott meg felvételt a lelátóról – miközben Dzsudzsák egy DVSC-mezzel ajándékozza meg –, valamint az étteremből is.

Az egyik fotón pedig feltűnt Szoboszlai Dominik, aki a DVSC csapatkapitányával vacsorázott, amikor a kép készült. 

A két labdarúgó találkozása láthatóan jó hangulatban telt.

Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs közös fotóját az alábbi bejegyzést lapozgatva tudod megnézni:

 

