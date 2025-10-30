„Minden rosszakarójának megbocsátott” – Süllős Gyula reformokra készült a halála előtt

Mindig az járt a kenyai repülőgép-balesetben elhunyt Süllős Gyula fejében, miként tudná még biztonságosabb anyagi körülmények között tudni az angyalföldieket. A kenyai túra után például Fótra szervezett egy jelentős ökölvívó-találkozót, melyen vázolta volna a piros-kékek bokszéletének megreformálását. Ez az átszervezés sajnos elmarad. A Borsnak Csötönyi Sándor, a magyar szövetség örökös tiszteletbeli elnöke elmondta, Süllősnek szívügye volt a Vasas.
Amikor az általam vezetett szövetségben alelnökként számítottam a segítségére, szinte hetente állt elő új ötleteivel. Szívügye volt a Vasas, melynek bokszolói átlagban havi 100 ezres javadalmazásért bokszoltak. Gyula rendszeresen a zsebébe nyúlt, és kiegészítette valamennyiük bérét
– mondta Csötönyi.
Azon túl, hogy férfi-versenyzőiket ily módon támogatta, mindent elkövetett azért, hogy a jövendő nemzedéke se nélkülözzön – nem maradtak ki a sorból a Vasas női versenyzői sem.
Az elhunyt évente 15-16 millió forinttal járult hozzá a Vasas-ökölvívó-szakosztályának működéséhez, tette mindezt úgy, hogy az edzőket saját zsebből dotálta. Ezen túl a szövetségnek évente tízmilliót adományozott
– mesélte Csötönyi, aki azt is elárulta, hogy Süllős nem tudott sokáig haragudni.
Gyula olyan ember volt, aki minden rosszakarójának megbocsátott. Gyakran előfordult, hogy a Vasas versenyzőit a jobb fizetés és megélhetés ígéretével elcsábították Angyalföldről. Ilyenkor szerencsés pályafutást kívánt nekik...
– egészített ki Csötönyi Sándor.
