„Soha nem derül ki, miért zuhant le" - nem kertel Süllős Gyula tragédiájáról a magyar pilóta

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 13:00
Felfoghatatlan tragédia történt október 28-án reggel Kenyában. Lezuhant egy repülőgép, amelyen az ismert magyar sportvezető, Süllős Gyula és családja is utazott. A Bors elérte az egykori műrepülő Európa-bajnokot, Veres Zoltánt, aki szerint soha nem derül ki, miért zuhant le a gép.
Veres Zoltán annak idején a Malév főpilótája volt, hatalmas utasszállító gépeken teljesített szolgálatot, emellett műrepülő Európa-bajnok, többszörös Guinness-rekorder. Mindene a repülés, a Borsnak elmondta, rendszeresen figyeli a levegőben történteket, és természetesen értesült Süllős Gyula és családjának tragédiájáról.

Senki sem élte túl a balesetet, Süllős Gyula és családja is odaveszett
Senki sem élte túl a balesetet, Süllős Gyula és családja is odaveszett Fotó: AFP / AFP

- Persze, magam is értesültem a rettenetes balesetről, de nem ismerem a közvetlen szituációt – kezdte. - Aki a repüléssel barátságban van, tudja, hogy a Cessna Caravan a maga nemében egy igen megbízható, biztonságos gép. Persze, azt nem lehet tudni, hogy a Süllős családot szállító szerkezet milyen állapotban lehetett, de ha felszállási engedélyt kapott, akkor repülhető volt.

Az egykori kapitány szerint előfordulhat, hogy Kenyában másképpen értelmezik a biztonsági előírásokat, mint például Európában, és azt sem szabad elfelejteni, hogy az üzemeltetőnek is „van beleszólása” a repülésbe.

Süllős Gyula családja esős időben szállt fel

Szerintem különösebb baj nem lehetett a géppel, ugyanis, ha a pilóta felszállási engedélyt kap a toronytól, akkor már az ő felelőssége a biztonságos repülés és persze a landolás. Hallottam, hogy esős időben történt a baleset, de azt nem mondák, hogy milyen erős zivatarba kerülhettek. Talán soha nem derül ki, hogy miért zuhant le a gép, ugyanis ezekben a kis gépekben nem kötelező a fekete doboz.

Az egykori "bozótpilóta" maga is repült hasonlóan apró gépekkel, amikor élelmiszert és gyógyszereket juttattak el a világ „megközelíthetetlennek” hitt tájaira. Szerinte, ha nem a gép hibásodott meg, akkor emberi hiba okozhatta a kenyai katasztrófát.

- Sajnos ez már soha nem fog kiderülni, pedig a repülés biztonsága érdekében nagyon jó volna, ha megtudhatnánk az okokat, hiszen ebből tanulni lehetne – búcsúzott Veres Zoltán.

