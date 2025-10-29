Összeszorul a szív: megszólalt a Magyar Ökölvívók Szövetsége Süllős Gyula és családja haláláról

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, 10 utassal – köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral – a fedélzetén szállt fel a kenyai Diani repülőtérről egy kisrepülő október 28-án. Majd tragikus módon nem sokkal később egy erdős területen lezuhantak, a balesetet senki sem élte túl.

Azóta már az is kiderült, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. A Bors pedig azt is kiderítette, hogy az első sajtóinformációkkal ellentétben Süllősnek egyik gyermeke sem maradt itthon. A sportvezető két kiskorú gyermek, egy kisfiú és egy kislány édesapja volt. Információink szerint ők mindketten a repülőgépen ültek, amikor a baleset történt.

A vezetőtől most pedig a Magyar Ökölvívók Szövetsége is búcsúzott, mindenkit lesújtott a tragédia.

Pótolhatatlan veszteség érte a magyar ökölvívást: elhunyt Süllős Gyula

- kezdték a Facebook-oldalukon megosztott bejegyzésüket.

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy tragikus balesetben, életének 44. évében elhunyt Süllős Gyula, a Vasas SC ökölvívó-szakosztályának elnöke, a Vasas SC elnökségi tagja, a Magyar Ökölvívók Szövetsége korábbi alelnöke, a magyar ökölvívás megbecsült tagja és elkötelezett támogatója.

Süllős Gyula fiatalon ismerkedett meg az ökölvívással, amelynek mindig nagy tisztelője volt. Később édesapja példáját követve a magyar ökölvívósport és a fiatal magyar ökölvívók lelkes támogatója volt.

Bejegyzésükben arra is kitértek, hogy Süllős korábban így vallott elkötelezettségéről:

„Elsősorban édesapám, id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással…”

Mint írják, kedden érkezett a szomorú hír, hogy Süllős Gyula több családtagjával együtt tragikus körülmények között életét vesztette.

A Kovács „Kokó” István által irányított Magyar Ökölvívók Szövetsége osztozik a család fájdalmában, Süllős Gyula emlékét szívünkbe zárva megőrizzük.

Nyugodjanak békében

- zárták búcsújukat.