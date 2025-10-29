Tisza-AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Összeszorul a szív: megszólalt a Magyar Ökölvívók Szövetsége Süllős Gyula és családja haláláról

kenya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 12:44
Süllős Gyularepülőgépbaleset
Kedden érkezett a szomorú hír, hogy Süllős Gyula több családtagjával együtt tragikus körülmények között életét vesztette.
N.T.
A szerző cikkei

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, 10 utassal – köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral – a fedélzetén szállt fel a kenyai Diani repülőtérről egy kisrepülő október 28-án. Majd tragikus módon nem sokkal később egy erdős területen lezuhantak, a balesetet senki sem élte túl.

Azóta már az is kiderült, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. A Bors pedig azt is kiderítette, hogy az első sajtóinformációkkal ellentétben Süllősnek egyik gyermeke sem maradt itthon. A sportvezető két kiskorú gyermek, egy kisfiú és egy kislány édesapja volt. Információink szerint ők mindketten a repülőgépen ültek, amikor a baleset történt.

A vezetőtől most pedig a Magyar Ökölvívók Szövetsége is búcsúzott, mindenkit lesújtott a tragédia.

Pótolhatatlan veszteség érte a magyar ökölvívást: elhunyt Süllős Gyula

- kezdték a Facebook-oldalukon megosztott bejegyzésüket. 

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy tragikus balesetben, életének 44. évében elhunyt Süllős Gyula, a Vasas SC ökölvívó-szakosztályának elnöke, a Vasas SC elnökségi tagja, a Magyar Ökölvívók Szövetsége korábbi alelnöke, a magyar ökölvívás megbecsült tagja és elkötelezett támogatója.
Süllős Gyula fiatalon ismerkedett meg az ökölvívással, amelynek mindig nagy tisztelője volt. Később édesapja példáját követve a magyar ökölvívósport és a fiatal magyar ökölvívók lelkes támogatója volt.

Bejegyzésükben arra is kitértek, hogy Süllős korábban így vallott elkötelezettségéről:

„Elsősorban édesapám, id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással…”

Mint írják, kedden érkezett a szomorú hír, hogy Süllős Gyula több családtagjával együtt tragikus körülmények között életét vesztette.

A Kovács „Kokó” István által irányított Magyar Ökölvívók Szövetsége osztozik a család fájdalmában, Süllős Gyula emlékét szívünkbe zárva megőrizzük.
Nyugodjanak békében

- zárták búcsújukat. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu