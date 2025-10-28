Vérlázító, ha igaz: durva, mivel gyanúsítják Arne Slotot

Döbbenet mindaz, ami a Liverpool csapatánál történik. Az angol bajnok októberben pontot sem szerzett a ligában, öt győzelem után sorozatban négy vereség jött össze a Premier League-ben. A címvédő tavaly összesen négyszer kapott ki a Pl-ben, ezt sikerült most összehozni kilenc meccs alatt. Nem csoda, hogy csapat lecsúszott a tabellán a hetedik helyre. A drukkerek szemében az első számú bűnbak Arne Slot menedzser.
Való igaz, a holland tréner első szezonja parádés lett. Szinte semmit nem változtatott elődje, Jürgen Klopp jól bejáratott csapatán, s azzal lett bajnok a PL-ben. Nyáron több alapember távozott a klubtól, s az újakat egyelőre nem tudta beépíteni a szakember. Egyes elvakult Liverpool-drukkerek szerint már nem is akar semmit sem alkotni, csak arra vár, hogy kirúgják.
"Óriási csalódás Arne, nem látom, hogy a probléma megoldására törekedne"
"Nem fontos neki a Liverpool, csak a végkielégítésére vár"
"Ugyanazt csinálja, mint Ten Hag Manchesterben"
- írták a közösségi oldalakon elkeseredett liverpooli drukkerek.
A holland szakember szerződése 2027 nyaráig szól, s évente 6,6 millió fontot (3,2 milliárd forintot) keres. Információk szerint korábban a hosszabbításról tárgyaltak, az új eredmények miatt azonban leálltak az egyeztetésekkel. Ha kirúgják, jókora összeggel távozhatna, igaz, szakmai szempontból számára egy "gyomros" lenne a leváltás.
A fogadóirodáknál is téma, hogy a szakember távozhat a Liverpooltól. Az oddsok alapján jelenleg a negyedik legesélyesebb kimenetel, hogy Arne Slotot kirúgják, s ő lesz a Premier League következő leváltott edzője.
Premier League-lázban ég az ország!
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszeresen pályára lép.
