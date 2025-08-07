Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Megtörte a csendet Szoboszlai Dominik kiutált csapattársa

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 07:15
Diogo JotaLuis Diaz
Távozása óta először szólalt meg Luiz Diaz. Szoboszlai Dominik korábbi csapattársát kiutálták a szurkolók, mert úgy tudni, egy buli miatt nem volt ott Diogo Jota temetésén.
„Takarodj Liverpoolból!” – ilyen és ehhez hasonló üzeneteket kapott a szurkolóktól Luis Diaz, miután állítólag egy buli miatt hagyta ki a tragikus körülmények közt elhunyt Diogo Jota temetését. Nem sokkal később el is jött a búcsú ideje, a Bayern München ugyanis 70 millió eurót (27,9 milliárd Ft) sem sajnált Szoboszlai kolumbiai csapattársáért – a vörösök szurkolóinak legnagyobb örömére.

Szoboszlai Dominik és Luis Diaz
Távozása óta először szólalt meg Luiz Diaz, aki Szoboszlai Dominik csapattársa volt Fotó: PA / Northfoto

Távozása óta először szólalt meg a kiutált focista

Nagyon örülök, hogy lejátszhattam az első meccsemet a Bayernben. Jól éreztem magam. Szerintem személy szerint jól játszottam, de idővel jobban beilleszkedem majd a csapatba. Voltak lehetőségeim gólt szerezni, remélem, legközelebb sikerül kihasználnom ezeket

 – nyilatkozta Diaz.

Hozzátette, az első benyomásai hihetetlenek. Még csak pár napja csatlakozott a müncheniekhez, de már most nagyon jól érzi ott magát.

Luis Díaz egy nemzetközi tapasztalattal, rendkívüli kvalitásokkal és nagyszerű képességekkel rendelkező játékos, aki nagyon megbízható és azonnal segíteni fogja csapatunkat

 – ezt már a Bayern München sportigazgatója, Max Eberl mondta Szoboszlai Dominik korábbi csapattársáról.

 

