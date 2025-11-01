„A szálloda igazgatója elsírta magát" - megemlékezést tartanak Kenyában a Süllős családról

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben. Magyarországon rengetegen gyászolják a sportvezetőt és szeretteit. Ám nemcsak itthon emlékeznek rájuk: a kenyai szállodában, ahol a magyar család megszállt, szintén megemlékezést tartanak az áldozatok tiszteletére.

Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben / Fotó: MTI

Süllős Gyula és családját Kenyában is gyászolják

Pamlényi Miklós, a helyi utazásirodát vezető szakember a tragédia után azonnal felhívta a hotel tulajdonosát, aki elmondta: a szállodában is mély gyászba borult mindenki.

Beszéltem a hotel igazgatójával, ahol megszálltak. Egy nagyon kedves olasz úriemberről van szó, aki bizony megkönnyezte a történetet. Nagyon rendes, szimpatikus család volt, a szálloda személyzete is hamar a szívébe zárta őket. Az igazgató nagyjából velem egykorú, és előttem is elsírta magát, amikor a történetről beszélt.



Információink szerint a hotel, ahol Süllős Gyula és családja megszállt, megemlékezést tart az elhunyt magyarok tiszteletére. Pamlényi Péter cége és munkatársai szintén közösen róják le kegyeletüket az áldozatok emléke előtt.

Ahogy azt korábban a Ripost megírta, Pamlényi szerint a tragédia hátterében az extrém esőzés és a hirtelen lecsapó vihar állhatott.

Az időpont is furcsa volt, és maga az időjárás is. Amikor meghallottam a hírt, hogy mi történt a géppel, átfutott a fejemen, hogy miért szállhattak fel egyáltalán. Persze hangsúlyozom, nem vagyok pilóta, lehet, hogy ez számukra nem számít különösebben nehéz körülménynek. De nekem – mint autóvezetőnek – már az is sok volt.