„A szálloda igazgatója elsírta magát" - megemlékezést tartanak Kenyában a Süllős családról

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben. Magyarországon rengetegen gyászolják a sportvezetőt és szeretteit. Ám nemcsak itthon emlékeznek rájuk: a kenyai szállodában, ahol a magyar család megszállt, szintén megemlékezést tartanak az áldozatok tiszteletére.
Pamlényi Miklós, a helyi utazásirodát vezető szakember a tragédia után azonnal felhívta a hotel tulajdonosát, aki elmondta: a szállodában is mély gyászba borult mindenki.
Beszéltem a hotel igazgatójával, ahol megszálltak. Egy nagyon kedves olasz úriemberről van szó, aki bizony megkönnyezte a történetet. Nagyon rendes, szimpatikus család volt, a szálloda személyzete is hamar a szívébe zárta őket. Az igazgató nagyjából velem egykorú, és előttem is elsírta magát, amikor a történetről beszélt.
Információink szerint a hotel, ahol Süllős Gyula és családja megszállt, megemlékezést tart az elhunyt magyarok tiszteletére. Pamlényi Péter cége és munkatársai szintén közösen róják le kegyeletüket az áldozatok emléke előtt.
Ahogy azt korábban a Ripost megírta, Pamlényi szerint a tragédia hátterében az extrém esőzés és a hirtelen lecsapó vihar állhatott.
Az időpont is furcsa volt, és maga az időjárás is. Amikor meghallottam a hírt, hogy mi történt a géppel, átfutott a fejemen, hogy miért szállhattak fel egyáltalán. Persze hangsúlyozom, nem vagyok pilóta, lehet, hogy ez számukra nem számít különösebben nehéz körülménynek. De nekem – mint autóvezetőnek – már az is sok volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.