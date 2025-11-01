Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Marianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A szálloda igazgatója elsírta magát" - megemlékezést tartanak Kenyában a Süllős családról

Süllős Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 10:30
repülőgép szerencsétlenségmegemlékezés
Nemcsak Magyarországon, hanem Kenyában is gyászolják a repülőgép-baleset áldozatait. A Bors információi szerint Süllős Gyuláról és családjáról a kenyai szállodájukban is megemlékeznek.

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben. Magyarországon rengetegen gyászolják a sportvezetőt és szeretteit. Ám nemcsak itthon emlékeznek rájuk: a kenyai szállodában, ahol a magyar család megszállt, szintén megemlékezést tartanak az áldozatok tiszteletére.

Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben
Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben / Fotó: MTI

Süllős Gyula és családját Kenyában is gyászolják

Pamlényi Miklós, a helyi utazásirodát vezető szakember a tragédia után azonnal felhívta a hotel tulajdonosát, aki elmondta: a szállodában is mély gyászba borult mindenki.

Beszéltem a hotel igazgatójával, ahol megszálltak. Egy nagyon kedves olasz úriemberről van szó, aki bizony megkönnyezte a történetet. Nagyon rendes, szimpatikus család volt, a szálloda személyzete is hamar a szívébe zárta őket. Az igazgató nagyjából velem egykorú, és előttem is elsírta magát, amikor a történetről beszélt.


Információink szerint a hotel, ahol Süllős Gyula és családja megszállt, megemlékezést tart az elhunyt magyarok tiszteletére. Pamlényi Péter cége és munkatársai szintén közösen róják le kegyeletüket az áldozatok emléke előtt.

Ahogy azt korábban a Ripost megírta, Pamlényi szerint a tragédia hátterében az extrém esőzés és a hirtelen lecsapó vihar állhatott. 

Az időpont is furcsa volt, és maga az időjárás is. Amikor meghallottam a hírt, hogy mi történt a géppel, átfutott a fejemen, hogy miért szállhattak fel egyáltalán. Persze hangsúlyozom, nem vagyok pilóta, lehet, hogy ez számukra nem számít különösebben nehéz körülménynek. De nekem – mint autóvezetőnek – már az is sok volt.

@ripost.hu

Ismert magyar sportvezető és családja a kenyai repülőbaleset áldozata! Süllős Gyula a Vasas ökölvívó-szakosztály vezetője volt. #ripost #kenya #repulogepbaleset #sullosgyula #sullos #vasas #okolvivo

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu