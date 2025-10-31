Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Alábecsülte a domb magasságát" - keményen támadják a kenyai tragédia pilótáját

kenya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 07:45
Süllős Gyula
Nyilvánosságra hozták a kenyai repülőgép-baleset pilótájának nevét. Süllős Gyula és családja egy rendkívül tapasztalt kapitánnyal repült, aki viszont végzetes hibát követhetett el.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula, valamint családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben. A Mombasa Air Safari légitársaság az esetet követő napon hozta nyilvánosságra a Cessna Caravan típusú kisgép tapasztalt pilótájának nevét.

Az erdő, ahol a Süllős Gyula családjának gépe lezuhant. A sűrű növényzet nehezítette a mentést és a helyszín felderítését
Az erdő, ahol a Süllős Gyula családjának gépe lezuhant. A sűrű növényzet nehezítette a mentést és a helyszín felderítését Fotó: MTI

A légitársaság közleménye szerint a gépet Geoffrey Mutai kapitány vezette, aki kiválóan képzett, rutinos pilótának számított, és több éves tapasztalattal rendelkezett. A kenyai sajtó szerint Mutai korábban különösen nehéz körülmények között, például Szomáliában is repült.

A repülőgép most tíz utassal – köztük nyolc magyar és két német állampolgárral – a fedélzetén október 28-án emelkedett a levegőbe a Diani repülőtérről. Néhány perccel a felszállás után azonban a gép egy erdős, nehezen megközelíthető térségben lezuhant. A tragédiát senki sem élte túl.

Egy helyi repülésbiztonsági szakértő úgy véli, a pilóta hibázhatott: a zivataros, ködös időjárási viszonyok között szerinte célszerűbb lett volna az óceán felé fordulni, hogy elkerülje a vihart – írja egy kenyai lap

Mutai kapitány feltehetően alábecsülte a domb magasságát, és már nem maradt elegendő ideje a korrigálására

 - mondta a szakértő.

Nem Süllős Gyula családja az egyetlen

Nem ez az első alkalom, hogy a Mombasa Air Safari tragédiával néz szembe. 2012-ben egy másik repülőgépük lezuhant a Masai Marában, négy halálos áldozatot követelve. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által 2018-ban közzétett, Kenya számára készült legutóbbi biztonsági ellenőrzés megállapította, hogy az ország baleset-kivizsgálási teljesítménye messze elmaradt a globális átlagtól.

