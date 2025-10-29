BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Arne Slot teljesen megőrült? Már Szoboszlai is veszélybe került

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 06:15
Kerkez MilosLiverpool FC
Arne Slot minden eddiginél kockázatosabb döntést hozott. A Ligakupa-nyolcaddöntőben a Crystal Palace ellen a harmadik számú kapust, Freddie Woodmant állítja a Liverpool kapujába, miközben angol hírek szerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem lesz a kezdőben.

Arne Slot eddig sem félt a merész húzásoktól, de most olyat lépett, amivel könnyen elszakadhat a cérna Liverpoolban. A holland menedzser a Ligakupa nyolcaddöntőjében, a Liverpool-Crystal Palace találkozón a harmadik számú kapust, Freddie Woodmant küldi a kezdőbe, miközben több brit oldal szerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem lesz ott a kezdőcsapatban. A Rousing The Kop kimondta, hogy Slot ezzel mindent kockára tesz: ha a Liverpool nem jut tovább, a tréner napjai meg lehetnek számlálva az Anfielden.

Arne Slot kihagyná Szoboszlai Dominikot a Liverpool-Crystal Palace Ligakupa-meccs kezdőjéből
Arne Slot kihagyná Szoboszlai Dominikot a Liverpool-Crystal Palace Ligakupa-meccs kezdőjéből Fotó: Michael Regan

Slot azonban nem a biztonsági játék híve. Alisson sérült, helyettese, Giorgi Mamardasvili pihenőt kap, így kerülhet a kapuba Freddie Woodman, aki 2024 márciusa óta nem védett tétmeccsen. A 28 éves angol nyáron érkezett a Prestonból, és most rögtön egy „élet-halál” meccsen kell helytállnia. Az angol oldalak szerint Liverpool védekezése az utóbbi hetekben ingatag, a Palace pedig kifejezetten hatékonyan támad – minden adott ahhoz, hogy Slot döntése visszaüssön - írta a Magyar Nemzet.

Szoboszlai Dominik kikerülhet a kezdőcsapatból

A This Is Anfield értesülései szerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem kezd holnap a Crystal Palace ellen. Ez újabb figyelmeztető jel: Slot láthatóan forgatni akarja a keretet, de a szurkolók szerint épp ezzel sodorja veszélybe a legjobb formában lévő játékosait és saját jövőjét is.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem tagja a kezdőcsapatnak
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem tagja a kezdőcsapatnak Fotó: This Is Anfield

A Crystal Palace pedig nem kegyelmezett idén a Vörösöknek – már kétszer is legyőzte őket, előbb az angol Szuperkupa döntőjében (2-2 után 3-2-re, tizenegyesekkel), majd a bajnokságban is 2-1-re. Most harmadszor is lecsaphatnak, és ha ez megtörténik, könnyen lehet, hogy ez lesz Arne Slot utolsó meccse a Liverpool kispadján.

 

