Megszólalt a pilóta, magát hibáztatja a Süllős család haláláért

Már akkor katasztrofális állapotban volt a kenyai repülőbalesetben érintett gép, amikor tavalyelőtt egy hobbipilóta utasként ült rajta. Michael Haug – akinek 1994 óta van pilótaengedélye – azután kereste fel a Bild című lapot, hogy értesült a Süllős Gyula családját ért tragédiának a híréről.
Évekkel ezelőtt én is a repülőn voltam. Már akkor is katasztrofális állapotban volt a gép. A szélvédő be volt törve, és a propeller is sérült volt
– mondta a lapnak a hobbipilóta, aki ugyan utasként repült a Kichwa Tembo repülőtérről a Diani Beachre, mégis a másodpilóta ülésén ült.
Michael Haug elmondása szerint a repülő két üzemanyagtartállyal rendelkezett a gép két szárnyában. Ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy a tartályokban mindig ugyanannyi üzemanyagnak kell lennie a kiegyensúlyozottság miatt.
Az egyik tartály viszont szinte teljesen üres volt akkor, a másik pedig tele, mert az egyik szivattyú nem működött jól. A pilóta azt mondta, ez már évek óta fennálló probléma
– mesélte a hobbipilóta.
Hibáztatom magamat is, mert akkor nem jelentettem semmit. De mégis kinek kellett volna?
– tette hozzá Michael Haug.
