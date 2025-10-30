Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Megszólalt a pilóta, magát hibáztatja a Süllős család haláláért

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 20:30
Magát is hibáztatja, hogy nem jelentett semmit. Megszólalt a kenyai repülőbalesetről egy pilóta, aki korábban utasként ült a gépen.
Már akkor katasztrofális állapotban volt a kenyai repülőbalesetben érintett gép, amikor tavalyelőtt egy hobbipilóta utasként ült rajta. Michael Haug – akinek 1994 óta van pilótaengedélye – azután kereste fel a Bild című lapot, hogy értesült a Süllős Gyula családját ért tragédiának a híréről.

Már akkor katasztrofális állapotban volt a kenyai repülőbalesetben érintett gép, amikor tavalyelőtt egy hobbipilóta utasként ült rajta Fotó: AFP / AFP

 

Évekkel ezelőtt én is a repülőn voltam. Már akkor is katasztrofális állapotban volt a gép. A szélvédő be volt törve, és a propeller is sérült volt

– mondta a lapnak a hobbipilóta, aki ugyan utasként repült a Kichwa Tembo repülőtérről a Diani Beachre, mégis a másodpilóta ülésén ült. 

Michael Haug elmondása szerint a repülő két üzemanyagtartállyal rendelkezett a gép két szárnyában. Ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy a tartályokban mindig ugyanannyi üzemanyagnak kell lennie a kiegyensúlyozottság miatt. 

Az egyik tartály viszont szinte teljesen üres volt akkor, a másik pedig tele, mert az egyik szivattyú nem működött jól. A pilóta azt mondta, ez már évek óta fennálló probléma

– mesélte a hobbipilóta.

Hibáztatom magamat is, mert akkor nem jelentettem semmit. De mégis kinek kellett volna?

– tette hozzá Michael Haug.

