Ilyen még sosem történt a Séfek séfe történetében: Ördög Nóra remegő hangon jelentette be – szirénázó mentő érkezett a stúdióhoz

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 18:25
Ördög Nóramentő
Erre sem a versenyzők sem a zsűri nem voltak felkészülve. Elképesztő drámával tér vissza a Séfek séfe.
Alighogy új évaddal tért vissza az ország kedvenc gasztro-reality-je, máris soha nem látott izgalmaknak lehetnek tanúi a nézők. A Séfek séfe versenye új szakaszba lép, miután a séfek csapatai összeállnak, így kezdetét veszi az igazi harc.

A feszültség pedig valósággal felszántja a képernyőt, a séfek sem fogják vissza magukat.

A kihívások egyre nehezebbek, így a konyhában kapkodásé és a szóváltásoké lesz a főszerep, aminek a következménye sem marad el… Ördög Nóra remegő hangon közölte a többiekkel, hogy ilyen még sosem történt a Séfek séfe történetében: szirénázó mentőautó érkezett a stúdióhoz. 

Ördög Nóra bejelentését IDE kattintva nézheted meg! Azt pedig, hogy pontosan mi történt, a csütörtök esti adásból kiderül 19:45-től a TV2-n.

 

