Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Könnyfakasztó sorok, Süllős Gyula gyermekeitől búcsúzik az iskolájuk

Süllős Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 09:30
repülőgép-katasztrófaiskolacsalád
A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium közössége mély fájdalommal gyászolja a kenyai repülőgép-baleset áldozatait. A tragédiában életét vesztette Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, valamint gyermekei is, akik a baleset előtt az iskola tanulói voltak.

Mint arról korábban beszámoltunk, a tragikus kenyai repülőgép-szerencsétlenségben életét vesztette Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, valamint családja. A sportvezető a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi alelnökeként is tevékenykedett, munkáját és emberi hozzáállását egyaránt nagy tisztelet övezte. 

Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben
Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben
Fotó: MTI-EPA

Süllős Gyula gyermekeire iskolájuk is emlékezik

Gyermekei a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium diákjai voltak, az iskola pedig közleményben fejezte ki részvétét és együttérzését. A tanárok és diákok egyaránt megemlékeznek a családról, akiknek tragédiája mély nyomot hagyott az intézmény közösségében.

Süllős Gyulát és családját Rákosmente egész közössége gyászolja. A nevük egyet jelentett a jószívűséggel és az önzetlenséggel. Nemcsak a saját közösségét, hanem minden rászorulót segített, akihez elért. A rákosmentiek örökké hálásak maradnak a jóságért és a közösségi szellemért, amit tőlük kaptak – Süllős Gyula és családja emléke tovább él minden segítő kézben, minden összefogásban és minden meleg ételben, amit valaha adtak.

@ripost.hu

Ismert magyar sportvezető és családja a kenyai repülőbaleset áldozata! Süllős Gyula a Vasas ökölvívó-szakosztály vezetője volt. #ripost #kenya #repulogepbaleset #sullosgyula #sullos #vasas #okolvivo

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu