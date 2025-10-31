Könnyfakasztó sorok, Süllős Gyula gyermekeitől búcsúzik az iskolájuk

Mint arról korábban beszámoltunk, a tragikus kenyai repülőgép-szerencsétlenségben életét vesztette Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, valamint családja. A sportvezető a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi alelnökeként is tevékenykedett, munkáját és emberi hozzáállását egyaránt nagy tisztelet övezte.

Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét a kenyai repülőgép-balesetben

Süllős Gyula gyermekeire iskolájuk is emlékezik

Gyermekei a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium diákjai voltak, az iskola pedig közleményben fejezte ki részvétét és együttérzését. A tanárok és diákok egyaránt megemlékeznek a családról, akiknek tragédiája mély nyomot hagyott az intézmény közösségében.

Süllős Gyulát és családját Rákosmente egész közössége gyászolja. A nevük egyet jelentett a jószívűséggel és az önzetlenséggel. Nemcsak a saját közösségét, hanem minden rászorulót segített, akihez elért. A rákosmentiek örökké hálásak maradnak a jóságért és a közösségi szellemért, amit tőlük kaptak – Süllős Gyula és családja emléke tovább él minden segítő kézben, minden összefogásban és minden meleg ételben, amit valaha adtak.