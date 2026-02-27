Elsírták magukat a rendőrök, amikor beléptek a lakásba: két kisgyereket találtak ürülékben feküdve, nyers húst rágva

Elsírták magukat a rendőrök, amikor beléptek egy lakásban és két kisgyereket találtak a földön. Egy aggódó szomszéd hívta ki őket, aki napok óta nem látta a gyerekeket.
Mint kiderült, a két különleges igényű gyermeket az anyjuk, Krystal Farmer napokra magára hagyta. Az egyik gyerek éppen nyers húst próbált enni, amikor a rendőrök megérkeztek, mert semmilyen ehető élelmiszert nem hagyott otthon az anyjuk. Testvére egy üres hálószoba padlóján feküdt összegömbölyödve, rászáradt ürülékkel a testén.
Az egész ház úszott a szemétben, mindent mocsok borított, felborult bútorok és folyó csap fogadta a hatóság embereit. A nyomozók megerősítették, hogy a gyerekeket anyjuk, Krystal Farmer napokra magukra hagyta a michigani otthonukban.
A Flint Township-i Rendőrkapitányság a Facebookon azt írta, hogy „míg gyermekei mocskos körülmények között éheztek és féltek, ő magát helyezte előtérbe a biztonságuk előtt, és magára hagyta őket, hogy egyedül éljenek.”
Az egyik rendőr úgy jellemezte a mocskos házba való belépést, mint „maga az elhagyatottságba való belépést”. A szomszédok azt mondták, hogy valami nem stimmelt, és hogy aggodalmaikat már hónapokkal ezelőtt felvetették.
Ogles-Campbell rendőr hozzátette: „Imádkozzatok ezekért a kisfiúkért. Imádkozzatok értük. Nagyon remélem, hogy ezek a kisfiúk együtt maradhatnak, mert valójában csak egymásra vannak utalva.” A 35 éves Farmert több bűncselekménnyel vádolták, többek között gyermekelhagyással, gyermekbántalmazással és egy rendőrnek való hazugsággal egy erőszakos bűncselekmény nyomozása során.
