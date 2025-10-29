BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kiderült, kik haltak meg Kenyában: ismert sportvezető és családja az áldozat

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 09:24
Kiderült, kik ültek a szerencsétlenül járt kenyai repülőgépen. Ismert magyar sportvezető és családja az áldozat.

Az egész világot megrázta a kenyai repülőgép-baleset. Október 28-án szállt fel a Diani repülőtérről egy kisrepülő, fedélzetén 10 utassal, köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral. Nem sokkal később, nagyjából 10 kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen lezuhantak, a szörnyű balesetnek nincs túlélője – egyelőre nem ismertek a tragédia okai.

Kenyában 8 magyar halt meg, miután lezuhant a repülőjük
Kenyában 8 magyar halt meg, miután lezuhant a repülőjük- Fotó: - / MTI

Sajtóinformációk szerint a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja volt az áldozata a kenyai repülőgép-szerencsétlenségnek. Süllős Gyulával vele volt a családja, a gyerekei és a bébiszitter is. Úgy tudni, két gyermeke itthon maradt.

Három évvel ezelőtt, a 40. születésnapján adott interjút, amelyben azt mondta, az ökölvívás sose múló szerelem számára.

"Elsősorban édesapám, Id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős-név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással összekapcsolódott a Süllős-név…"

