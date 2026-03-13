BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
Orbán Viktor: Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 11:36
Békemenetmárcius 15.
Orbán Viktor is ott lesz vasárnap a Békemeneten.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a legújabb videójában a Barátság vezeték helyzetéről beszélt, majd a vasárnapi Békemenet fontosságáról is, hiszen ez az esemény egy tökéletes alkalom arra, hogy az emberek megmutassák Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni! 

Március 15-én találkozzunk a Békemeneten. 

A hazádnak rád is szüksége van! Én ott leszek!

– írta az alábbi videóhoz Orbán Viktor.

