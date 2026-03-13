Orbán Viktor: Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a legújabb videójában a Barátság vezeték helyzetéről beszélt, majd a vasárnapi Békemenet fontosságáról is, hiszen ez az esemény egy tökéletes alkalom arra, hogy az emberek megmutassák Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni.
Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni!
Március 15-én találkozzunk a Békemeneten.
A hazádnak rád is szüksége van! Én ott leszek!
– írta az alábbi videóhoz Orbán Viktor.
