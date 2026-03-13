Kalóriaégetés izzadással? Itt a válasz, valóban lehetséges-e

Ha az edzés végén csuromvizes vagy, valószínűleg úgy érzed, hogy nagyon keményen dolgoztál és rengeteg kalóriát elégettél. Van azonban egy rossz hírünk: az erős verejtékezés közel sem biztos, hogy a testmozgás és a kalóriaégetés hatékonyságát mutatja. Mutatjuk, honnan tudhatod igazán, hogy eredményes volt-e az edzésed!
Egy izzasztó edzés nagyon intenzívnek és hatékonynak tűnhet, viszont nem jelent egyet a magas teljesítménnyel.
Az izzadás a tested hűtőrendszere, nem pedig a teljesítményed mutatója. Testmozgás során az izmok hőt termelnek, miközben az idegrendszered észleli a hőmérsékletemelkedést és beindítja a verejtékezést
– magyarázta Brooke Taylor személyi edző a Women’s Helath-nek.
Az izzadás nem mutatója a kalóriaégetés és az izomterhelés mértékének, az edzés intenzitásának és minőségének, sem az izomrost-újjáépítés mértékének.
A szakember szerint a kalóriaégetés valódi mértékét különböző fittségi tényezők befolyásolják, mint a pulzusszám-variabilitás, a teljes munkateljesítmény, a felhasznált oxigén, a terhelés és ellenállás, valamint a mozgáshatékonyság. Ez azt jelenti, ha például forró időben megizzadsz egy könnyed jógaórán, egy hűvösebb hőmérsékleten végzett kemény erőnléti edzés közben viszont nem, akkor is utóbbi során fogsz több kalóriát égetni, hiszen jóval nagyobb terhelésnek teszed ki magad.
Vajon az edzéseidnek lesz látható eredménye a közeljövőben? Az erőfeszítéseid valóban támogatják a fogyásod? Ha szeretnéd tudni a választ ezekre a kérdésekre, akkor az alábbi tanácsokat fogadd meg.
Fogj egy edzésnaplót és írd le benne, mikor hogyan teljesítettél. Ma két másodperccel gyorsabban futottad le a távot, mint két héttel ezelőtt? Esetleg fél kilóval nagyobb súlyt tudtál emelni? Ezek mind mérföldkövek, melyek azt mutatják, hogy fejlődtél, ami hosszú távon eredményekhez fog vezetni.
Mérd rendszeresen a pulzusod. Minél gyorsabban stabilizálódik egy intenzív kör után, annál jobb az aerob fittséged. Habár a szív- és érrendszeri javulás sokszor észrevehetetlen, nagyon fontos fittségi tényezőként tartják számon.
Regenerációról az edzések közötti időszakban beszélhetünk. A hatékony regenerációhoz hozzátartozik a minőségi, pihentető alvás, a stabil hangulat, a megfelelő energiaszint és az enyhe izomláz.
A következő videón egy 15 perces edzés látható, amellyel akár 300 kalóriát is elégethetsz:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.