Kalóriaégetés izzadással? Itt a válasz, valóban lehetséges-e

Az izzadás mértéke nem tükrözi az elégetett kalóriák mennyiségét.

A valódi kalóriaégetést különböző fittségi mutatók befolyásolják.

Van néhány trükk, amellyel felmérheted, mennyire volt hatékony az edzésed.

Ha az edzés végén csuromvizes vagy, valószínűleg úgy érzed, hogy nagyon keményen dolgoztál és rengeteg kalóriát elégettél. Van azonban egy rossz hírünk: az erős verejtékezés közel sem biztos, hogy a testmozgás és a kalóriaégetés hatékonyságát mutatja. Mutatjuk, honnan tudhatod igazán, hogy eredményes volt-e az edzésed!

Vajon az edzésed valóban megfelelő kalóriaégetés szempontjából?

Fotó: Shutterstock

Kalóriaégetés izzadással? Zsákutca a fogyásban

Egy izzasztó edzés nagyon intenzívnek és hatékonynak tűnhet, viszont nem jelent egyet a magas teljesítménnyel.

Az izzadás a tested hűtőrendszere, nem pedig a teljesítményed mutatója. Testmozgás során az izmok hőt termelnek, miközben az idegrendszered észleli a hőmérsékletemelkedést és beindítja a verejtékezést

– magyarázta Brooke Taylor személyi edző a Women’s Helath-nek.

Az izzadás nem mutatója a kalóriaégetés és az izomterhelés mértékének, az edzés intenzitásának és minőségének, sem az izomrost-újjáépítés mértékének.

A szakember szerint a kalóriaégetés valódi mértékét különböző fittségi tényezők befolyásolják, mint a pulzusszám-variabilitás, a teljes munkateljesítmény, a felhasznált oxigén, a terhelés és ellenállás, valamint a mozgáshatékonyság. Ez azt jelenti, ha például forró időben megizzadsz egy könnyed jógaórán, egy hűvösebb hőmérsékleten végzett kemény erőnléti edzés közben viszont nem, akkor is utóbbi során fogsz több kalóriát égetni, hiszen jóval nagyobb terhelésnek teszed ki magad.

Van egy-két trükk, amellyel felmérheted, ennyire volt hatékony az edzésed

Fotó: GettyImages

Így mérheted le, mennyire volt hatékony az edzésed

Vajon az edzéseidnek lesz látható eredménye a közeljövőben? Az erőfeszítéseid valóban támogatják a fogyásod? Ha szeretnéd tudni a választ ezekre a kérdésekre, akkor az alábbi tanácsokat fogadd meg.

Kövesd nyomon a teljesítményed

Fogj egy edzésnaplót és írd le benne, mikor hogyan teljesítettél. Ma két másodperccel gyorsabban futottad le a távot, mint két héttel ezelőtt? Esetleg fél kilóval nagyobb súlyt tudtál emelni? Ezek mind mérföldkövek, melyek azt mutatják, hogy fejlődtél, ami hosszú távon eredményekhez fog vezetni.